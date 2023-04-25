شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابَّة تركية في "الأقصى"

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، الشابَّة التركية أوزغه جان موتلو (24 عامًا) في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، حيث كانت تتلو القرآن الكريم على مقربة من باب الرحمة في الناحية الشرقية من الأقصى.

ووفق مصادر مقدسيَّة قام أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي بأخذ حقيبة الشابَّة التركية بهدف إبعادها من المكان الذي كانت تتواجد فيه"

وأشارت إلى محاولة إخراج موتلو من مكان وجودها عبر نقل أحد أفراد الاحتلال حقيبتها باتجاه باب الأسباط.

ووفق المصادر ذاتها لاحقت موتلو الجندي لاستعادة حقيبتها، وتم توقيفها من قبل العديد من العناصر في أثناء محاولتها العودة إلى داخل الأقصى، وإخراجها مجدَّدًا من المسجد.

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وصباح الإثنين، اقتحم عدد من جنود الاحتلال "باب الرحمة" ومنعوا المصلّين وحراس المسجد من الدخول دون توضيح الأسباب.

وكانت عناصر من الاحتلال اقتحمت مصلَّى باب الرحمة، السبت، وقامت بكسر أحد أبوابه وتخريب شبكة الكهرباء داخله.

وخلال العشر الأواخر من شهر رمضان عمل المعتكفون على توصيل شبكة الكهرباء إلى المصلَّى مع استمرار الاحتلال في منع ترميمه، فيما يقول مقدسيّون إن التعنت الإسرائيلي يهدف إلى اقتطاعه من المسجد.

ويقع مصلَّى باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى المبارك، حيث أعيد افتتاحه في فبراير/ شباط 2019 فيما عُرف بـ"هبَّة باب الرحمة" بعد إغلاق استمر قرابة 16 سنة.

المصدر / فلسطين أون لاين