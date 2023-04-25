فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يُغلق مداخل أريحا لليوم الرابع على التوالي

مطلوب مدقق داخلي للعمل في جمعية واعد للاسرى

اتحاد الموظفين يعلن إنهاء الأزمة مع إدارة "أونروا" ويوقف العصيان الإداري

"الإسلامية المسيحية" تدعو لإحباط محاولات الاحتلال إغلاق "باب الرحمة"

طلبة غزة في السودان: السفارة الفلسطينية تخلَّت عنا وتركتنا تحت نيران الرصاص

بيان عاجل من حراك المعلمين في الضفة بشأن الإضراب

زوجة الشيخ خضر عدنان:  تدهور جديد طرأ على وضعه الصحي

رئيس فاغنر الروسية يأمر بسلوك خطير تجاه الجنود الأوكرانيين بدل حبسهم

وظائف شاغرة في شركة القلاع للخدمات الفندقية والتجارة

إصابة مستوطن بجراح في عملية إطلاق نار قرب "عيون الحرامية"

الاحتلال يُغلق مداخل أريحا لليوم الرابع على التوالي

25 ابريل 2023 . الساعة 12:50 بتوقيت القدس
...
مدخل محافظة أريحا - أرشيف

أفادت مصادر أمنية في غرفة العمليات المشتركة، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل فرض حواجز عسكرية على جميع مداخل مدينة أريحا بالضفة الغربية، لليوم الرابع على التوالي.

وأوضحت أن الاحتلال يُواصل إغلاق 4 مداخل رئيسة مؤدّية إلى المدينة، وكذلك عدد من الطرق الفرعية، وملاحقة المركبات، وتفتيشها.

اقرأ أيضاً: بالفيديو الاحتلال يواصل إغلاق أريحا لليوم الثاني

يُشار إلى أن المدخل الشمالي، والبوابة الصفراء قرب معبر الكرامة، والمدخل الجنوبي قرب عقبة جبر، يشهد وجود قوات الاحتلال وأزمات سير.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الضفة الغربية #حصار أريحا #مداخل أريحا

متعلقات

الأكثر قراءة