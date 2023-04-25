الاحتلال يُغلق مداخل أريحا لليوم الرابع على التوالي

أفادت مصادر أمنية في غرفة العمليات المشتركة، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل فرض حواجز عسكرية على جميع مداخل مدينة أريحا بالضفة الغربية، لليوم الرابع على التوالي.

وأوضحت أن الاحتلال يُواصل إغلاق 4 مداخل رئيسة مؤدّية إلى المدينة، وكذلك عدد من الطرق الفرعية، وملاحقة المركبات، وتفتيشها.

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يُشار إلى أن المدخل الشمالي، والبوابة الصفراء قرب معبر الكرامة، والمدخل الجنوبي قرب عقبة جبر، يشهد وجود قوات الاحتلال وأزمات سير.

المصدر / فلسطين أون لاين