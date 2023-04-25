اتحاد الموظفين يعلن إنهاء الأزمة مع إدارة "أونروا" ويوقف العصيان الإداري

غزة/ جمال غيث:

أعلن اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بقطاع غزة إنهاء الأزمة القائمة مع إدارة الوكالة، ووقف حالة العصيان الإداري.

وقال رئيس الاتحاد أمير المسحال لصحيفة "فلسطين": إنه جرى طوال الفترة الماضية عقد عدَّة لقاءات مع إدارة أونروا لإنهاء الخلافات القائمة وتحديد خارطة طريق واضحة لكل المطالب، وإنهاء حالة التسويف والمماطلة التي اتبعتها إدارة الوكالة، وتم التوافق على العديد من المطالب في الاجتماعات الأخيرة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بدأ اتحاد الموظفين حراكه النقابي ضد إدارة "أونروا" بسبب سياسة المماطلة والتسويف التي اتبعتها، وصولًا إلى الإضراب الشامل الذي عمَّ كل مؤسساتها ومرافقها في قطاع غزة، وتصاعدت بداية شهر رمضان المنصرم.

وكان اتحاد العاملين في وكالة الغوث أعلن في وقت سابق العصيان الإداري في كل مؤسسات "أونروا" بما يشمل وقف كل الدورات وورشات العمل والزيارات الإشرافية والزيارات للمؤسسات على اختلافها.

أمن وظيفي

وبيَّن المسحال أنه تم الاتفاق على تعيين بدل المتقاعدين منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022، والاستمرار في إجراءات استبدال بدل المتقاعدين بشكل دائم، وتعيين نحو (220) معلّمًا في الفصل الدراسي الحالي، وإنهاء ملف موظفي "LDC" المتبقين من الاتفاقية الخاصة بهم، وعمل جدولة لهم وإيجاد جميع الشواغر التي تلائم خبراتهم ومؤهلاتهم في إطار سقف زمني وخارطة طريق واضحة لهم، وتحويل جميع العاملين بالعمل الجزئي إلى دوام كامل خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأشار إلى أنه تم التوافق على عقد ورشة عمل تضم كل المعنيين بشأن إجازة يوم السبت الخاصة بدائرة الصحة والأخذ بتوصياتها، وحفظ الأمن الوظيفي للموظفين وكرامتهم والتشاور مع اتحاد الموظفين في كل قضاياهم.

كما جرى الاتفاق بحسب رئيس الاتحاد، على تعبئة الشواغر في وظيفة نائب مدير المدرسة الناتجة عن التقاعدات خلال عام 2023، مع إعطاء هذه القائمة الأولوية في عام 2024، والمحافظة عليها، والالتزام بما تعهد به المفوض العام ومؤتمر العاملين بتطبيق نسبة %7.5 يومي على مراحل، وما زاد على ذلك عقود دائمة، وذلك في كل الدوائر من خلال تعيين الدفعات التي تم الاتفاق عليها وتعيين بدل متقاعدين، والاتفاق على تعيين بدل المتقاعدين منذ ديسمبر 2022.

وذكر أنه تم التوافق على الاستمرار في إجراءات استبدال بدل المتقاعدين بشكل دائم، وتعيين (223) معلّمًا في الفصل الدراسي الحالي، و(250) معلمًا مع بداية العام الدراسي الجديد، مضافًا إليهم الشواغر التي تنتج عن التشكيل المدرسي الجديد، وعن المتقاعدين في الإجازة الصيفية.

إجراء الانتخابات

وذكر المسحال أنه تم الاتفاق على إجراء انتخابات اتحاد الموظفين في بداية العام الدراسي القادم والمتوقع في نهاية أغسطس/ آب المقبل، على أن تجرى وفق الدستور الحالي، ودعم حل كل القضايا المرتبطة بالمناطق الخمس مثل توظيف الأقارب، وحل مختلف القضايا المحلية.

ولفت رئيس الاتحاد إلى أنه تم التوافق مع إدارة الوكالة على تشكيل لجنة فنية محايدة بخصوص مراجعة تقارير ملف مسح الرواتب من أجل الخروج بتقرير يوضح الحالة، لافتًا إلى أن ذلك سيكون ملزمًا لإدارة "أونروا".

وأكد أن الصراع النقابي مع إدارة الوكالة مستمر، وأن الاتحاد لن يقبل بالتعدّي على حقوق العاملين والتسويف والمماطلة فيها، والرسالة وصلت لكل المعنيين.

وبيَّن أنه بدأ التطبيق الفعلي لبعض بنود الاتفاق، موضحًا أنه سيتم تعيين 129 موظفًا في دائرة الصحة بعقود ثابتة في يوليو/ تموز القادم، وتعيين 480 آذن مدرسة على عقود المياومة مع بداية العام الدراسي القادم.

وثمَّن جهود جميع الأطراف وخاصة المفوض العام والمكتب التنفيذي واللجنة المشتركة للاجئين ولجنة متابعة العمل الحكومي ووسائل الإعلام على وقوفهم ودعمهم لمطالب الموظفين العادلة ومساهمتهم في إنهاء الخلاف القائم.