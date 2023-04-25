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لليوم الـ18.. الاحتلال يشدّد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار

25 ابريل 2023 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
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حاجز الحمرا في الأغوار- أرشيف

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية، لليوم الــ18 على التوالي.

وتقيم قوات الاحتلال حاجز الحمرا العسكري على مفرق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى والجنوبية والشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال الموجودين على الحاجز أوقفوا مركبات المواطنين وفتَّشوها بشكل دقيق، ودقَّقوا في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبَّب بإعاقة وصولهم إلى أماكن عملهم ومزارعهم.

وأغلقت قوات الاحتلال قبل أكثر من أسبوعين الطرق الترابية في سهل عاطوف، التي تعد منفذًا للمزارعين للوصول إلى أراضيهم شرق شارع (60) في الأغوار.

اقرأ أيضاً: لليوم العاشر: الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته على حاجز الحمرا

وتفرض سلطات الاحتلال منذ 18 يومًا، حصارًا على مناطق الأغوار، وتغلق غالبية الطرق المؤدّية إلى التجمّعات والأراضي الزراعية، إضافة إلى تشديد الإجراءات العسكرية على حاجزي الحمرا وتياسير، وإعاقة حركة مرور المواطنين والمزارعين.

ويعيق إغلاق هذه الطرق سير الحياة اليومية للمواطنين الذين يسلكونها بشكل أساسي، كما تُعد هذه الطرق ممرات حيوية للمزارعين للوصول إلى أراضيهم، إضافة إلى كونها ممرات أساسية لإيصال المنتجات الزراعية وتسويقها خارج المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حصار #الأغوار #حاجز الحمرا

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