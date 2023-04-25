الاحتلال يشنُّ حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

شنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرّقة بالضفة الغربية، وسط مواجهات مع المواطنين شرق بيت لحم.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن ربيع عزت جابر من ضاحية اكتابا شرق طولكرم، وذلك بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

كما اعتقل جيش الاحتلال الشاب ناجي محمود عطا، بعد اقتحام منزله في قلقيلة، وشهدت المدينة مداهمات من جنود الاحتلال لعدَّة أحياء.

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وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال عند منتصف الليلة، بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وداهمت منزلًا، وفتحت النار صوب إحدى المركبات.

كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة تقوع وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز والصوت، حيث اندلعت على إثر ذلك مواجهات مع المواطنين دون أن يبلغ عن إصابات.

وأيضاً؛ داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن محمود العمور، وفتَّشته، كما وأطلقت الرصاص صوب مركبة المواطن عرفات العمور وأصابتها وحطَّمت زجاجها.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين