25 إبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 25 إبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمَّة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1920 المجلس الأعلى لمؤتمر الصلح في سان ريمو بإيطاليا يعهد إلى بريطانيا بمسؤولية الانتداب على فلسطين دون استشارة الفلسطينيين.

المجلس الأعلى لمؤتمر الصلح في سان ريمو بإيطاليا يعهد إلى بريطانيا بمسؤولية الانتداب على فلسطين دون استشارة الفلسطينيين. 1936 زعماء الأحزاب الفلسطينية يشكّلون اللجنة العربية العليا برئاسة الحاج أمين الحسيني.

زعماء الأحزاب الفلسطينية يشكّلون اللجنة العربية العليا برئاسة الحاج أمين الحسيني. 1945 مندوبو خمس وأربعين دولة يجتمعون في سان فرانسيسكو لوضع أسس وميثاق هيئة الأمم المتحدة.

مندوبو خمس وأربعين دولة يجتمعون في سان فرانسيسكو لوضع أسس وميثاق هيئة الأمم المتحدة. 1954 إنتاج أوّل خليّة طاقة شمسيّة ذات كفاءة عالية في مختبرات بل.

إنتاج أوّل خليّة طاقة شمسيّة ذات كفاءة عالية في مختبرات بل. 1955 الإعلان عن قيام حركة عدم الانحياز على يد جمال عبد الناصر وجوزيف بروز تيتو وجواهر لال نهرو في مؤتمر باندونغ المنعقد في إندونيسيا.

الإعلان عن قيام حركة عدم الانحياز على يد جمال عبد الناصر وجوزيف بروز تيتو وجواهر لال نهرو في مؤتمر باندونغ المنعقد في إندونيسيا. 1956 أكبر عملية فدائية انطلقت من غزة باشتراك 300 فدائي، استُشهد منهم 100 فدائي بعد أن استطاعوا ضرب مستعمرة ريشون ليتسيون التي تبعد 47 كيلومترًا عن الحدود و15 كيلومترًا عن تل الربيع.

أكبر عملية فدائية انطلقت من غزة باشتراك 300 فدائي، استُشهد منهم 100 فدائي بعد أن استطاعوا ضرب مستعمرة ريشون ليتسيون التي تبعد 47 كيلومترًا عن الحدود و15 كيلومترًا عن تل الربيع. 1979 التصديق على وثائق معاهدة السلام بين مصر و(إسرائيل).

التصديق على وثائق معاهدة السلام بين مصر و(إسرائيل). 1982 إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء حسب اتفاقية كامب ديفيد.

إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء حسب اتفاقية كامب ديفيد. 2002 السلطة الفلسطينية تصدّق على محاكمة 4 من نشطاء الجبهة الشعبية واتهامهم بقتل وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي.

السلطة الفلسطينية تصدّق على محاكمة 4 من نشطاء الجبهة الشعبية واتهامهم بقتل وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي. 2004 كمن مجاهدو القسام على الشارع رقم 35 بالقرب من قرية إذنا القريبة من مدينة الخليل، لقوة صهيونية من حرس الحدود، فأطلقوا النار تجاهها مما أدَّى إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 5 آخرين جراح أحدهم خطيرة حسب اعتراف العدو، فيما عادوا بسلام.

كمن مجاهدو القسام على الشارع رقم 35 بالقرب من قرية إذنا القريبة من مدينة الخليل، لقوة صهيونية من حرس الحدود، فأطلقوا النار تجاهها مما أدَّى إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 5 آخرين جراح أحدهم خطيرة حسب اعتراف العدو، فيما عادوا بسلام. 2008 القسام وسرايا القدس تنفذان عملية مشتركة في طولكرم وتقتلان عقيدًا وجنديًّا صهيونيّين.

القسام وسرايا القدس تنفذان عملية مشتركة في طولكرم وتقتلان عقيدًا وجنديًّا صهيونيّين. 2022 مجلس إدارة تويتر يقبل عرضًا للاستحواذ على المنصة من إيلون ماسك، في صفقةٍ بلغت قيمتها قرابة 44 مليار دولار أمريكي.

المصدر / فلسطين أون لاين