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طلب غوارديولا قبل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

24 ابريل 2023 . الساعة 18:44 بتوقيت القدس
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طلب غوارديولا قبل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

طالب بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، مشجعيه بالدعم القوي للفريق خلال مواجهة أرسنال في مباراة القمة المرتقبة في ملعب "الاتحاد" يوم الأربعاء المُقبل 26 أبريل/ نيسان 2023، مع رغبة المدير الفني الإسباني في قطع خطوة مهمة بطريق الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتراجع أرسنال بوضوح في الأسابيع الأخيرة وتعادل ثلاث مرات متتالية وبات يتقدم بخمس نقاط على مانشستر سيتي الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

وقال غوارديولا: "يوم الأربعاء سنخوض النهائي أمام فريق هو الأفضل في إنجلترا حتى الآن ويتقدم علينا بخمس نقاط".

وأضاف المدرب الإسباني: "أعرف أنه رغم تعادله في آخر ثلاث مباريات، فإنه يلعب لفترات طويلة في المباراة بشكل يصعب إيقافه، هذه مباراة حاسمة ومهمة لنا، نعرف أن الفوز سيجعلنا نقطع خطوة لفرض سيطرتنا".

وختم مدرب مانشستر سيتي تصريحاته بالقول: "الدوري الإنجليزي عبارة عن 11 شهرًا من العمل والعمل، ونريد استغلال هذه الفرصة، لا يمكن أن نفعل ذلك وحدنا، أتمنى أن يمتلئ الاتحاد (ملعب مانشستر سيتي) تمامًا قبل ثلاث ساعات من المباراة".

وسبق لغوارديولا انتقاد مشجعي سيتي بسبب عدم الدعم بقوة وقال عقب تحقيق انتفاضة والفوز 4-2 على توتنهام هوتسبير في يناير/ كانون الثاني الماضي، إن الجماهير كانت "صامتة لمدة 45 دقيقة".

الجدير بالذكر أن أرسنال يتصدر ترتيب البريميرليغ برصيد (75 نقطة)، في حين أن مانشستر سيتي يوجد في وصافة الدوري الإنجليزي ولديه 70 نقطة.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#الدوري الإنجليزي #مانشستر سيتي #أرسنال #غوارديولا

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