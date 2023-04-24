الفصائل تشيد بعملية القدس وتؤكد أنها رد على جرائم الاحتلال بالأقصى

أشادت الفصائل الفلسطينية بعملية الدهس في مدينة القدس، التي نفذت عصر اليوم الاثنين وأسفرت عن إصابة 8 مستوطنين، معتبرةً أنها "رد على جرائم الاحتلال وانتهاكاته لحرمة المسجد الأقصى المبارك".

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي، إن عملية الدهس البطولية في مدينة القدس تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال وانتهاكه لحرمة المسجد الأقصى المبارك وآخرها اقتحام مصلى باب الرحمة وقطع الكهرباء عنه

وأضاف أن الاحتلال سيظل يدفع ثمن جرائمه واقتحاماته للمسجد الأقصى ولن ينعم بالأمن أو يمنح الاستقرار وشعبنا سيواصل ثورته ودفاعه عن الأقصى

من جهته بارك المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، عملية الدهس، واعتبرها ردا طبيعيا وفعليا على جرائم العدو في المسجد الأقصى واقتحام وتدنيس مصلى باب الرحمة وتخريب وقطع الكهرباء عنه

وقالت لجان المقاومة في بيان صحفي، إن "عملية الدهس في القدس صفعة جديدة وقوية للمنظومة الأمنية والعسكرية للكيان الصهيوني ورسالة لهذا الكيان المجرم وقادته الفاشيين بأنه لا أمن ولا أمان لكم على أرضنا".

وأكدت أن "شعبنا المقاوم سيواصل ثورته وردوده على جرائم العدو بحق كل مكونات شعبنا ولن تتوقف هذه العمليات البطولية حتى زوال هذا الكيان عن كل أرضنا".

بدورها باركت حركة المجاهدين عملية الدهس البطولية في القدس المحتلة، وأشارت إلى أنها تثبت أن الثورة والمواجهة بكل أشكالها هي سبيل الخلاص من الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين