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توقف مباراة في الدوري الهولندي بسبب إصابة "غريبة" للحكم

24 ابريل 2023 . الساعة 06:54 بتوقيت القدس
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توقف مباراة في الدوري الهولندي بسبب إصابة "غريبة" للحكم

توقفت مباراة خرونينغن ونيميخن ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الهولندي لكرة القدم، بعد إصابة حكم مساعد بكأس جعة ألقيت من المدرجات، بحسب ما أعلنت وسائل الإعلام المحلية.

وتوقفت المباراة بعد الدقيقة العشرين عندما ألقي القبض على أحد المتفرجين، بحسب ما أشارت وكالة "آي أن بي" للأنباء.

وتم تشديد قواعد الدوري الهولندي أخيراً بشأن أعمال الشغب، بعد حادث الشهر الماضي أدى إلى إصابة لاعب أياكس أمستردام ديفي كلاسن برأسه بولاعة سجائر خلال نصف نهائي مسابقة الكأس ضد غريمه فينورد.

وبحسب القواعد الجديدة، توقف المباراة فوراً بحال استهداف أحد المتفرجين للاعب أو حكم.

ويتوقع أن تستكمل المباراة في موعد لاحق وراء أبواب موصدة.

المصدر / وكالات
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