عدوان إسرائيلي على موقع في القنيطرة السورية

أفادت مصادر إعلامية في سوريا، أمس الأحد، بقصف إسرائيلي على موقع قرص النفل، غرب مدينة حضر بريف القنيطرة.

ونقل المصادر عن جهة أمنية سورية، إن "اعتداء اسرائيلي بواسطة المدفعية والصواريخ تم من داخل الأراضي المحتلة على ريف القنيطرة".

وأضاف المصدر أن "العدوان الإسرائيلي استهدف أحد المواقع في تلة "قرص النفل" غرب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي".

وقال المصدر الأمني إن "فرق الهندسة توجهت إلى موقع العدوان الإسرائيلي، وتعكف حاليا على تقييم الأضرار تمهيدا للإعلان عنها رسميا".

فيديو متداول للحظة القصف الإسرائيلي على موقع قرص النفل بريف القنيطرة. pic.twitter.com/3xyAAxp5pR — فلسطين أون لايـن (@F24online) April 23, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين