فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عدوان إسرائيلي على موقع في القنيطرة السورية

قبيلة النائب الأردني عماد العدوان: نفتخر بابننا وأفعاله

ردود جادّة من فصائل المقاومة على تهديدات الاحتلال باغتيال قادتها

البكري يستنكر رفع علم الاحتلال على المسجد الإبراهيمي

ديوان الموظفين بغزة يعلن موعد إجازة عيد العمال

خان يونس: حماس تزور بيوت عدد من قادتها للتهنئة بالعيد

إعلام الاحتلال يُحرّض على العاروري ويهدد باغتياله و"حماس" ترد

تجديد الاعتقال الإداري للأسير أحمد عزام للمرة الثالثة

لجنة حقوقية تدين اعتقال الاحتلال للنائب الأردني عماد العدوان

من هو النائب الأردني الذي اعتقله الاحتلال؟ وما هي مواقفه من المقاومة؟

بالفيديو عدوان إسرائيلي على موقع في القنيطرة السورية

24 ابريل 2023 . الساعة 01:03 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يقصف موقع "قرص النفل" بريف القنيطرة بسوريا

أفادت مصادر إعلامية في سوريا، أمس الأحد، بقصف إسرائيلي على موقع قرص النفل، غرب مدينة حضر بريف القنيطرة.

ونقل المصادر عن جهة أمنية سورية، إن "اعتداء اسرائيلي بواسطة المدفعية والصواريخ تم من داخل الأراضي المحتلة على ريف القنيطرة".

وأضاف المصدر أن "العدوان الإسرائيلي استهدف أحد المواقع في تلة "قرص النفل" غرب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي".

وقال المصدر الأمني إن "فرق الهندسة توجهت إلى موقع العدوان الإسرائيلي، وتعكف حاليا على تقييم الأضرار تمهيدا للإعلان عنها رسميا".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الاحتلال #سوريا #قصف #عدوان #القنيطرة #مواقع #فيديو

متعلقات

الأكثر قراءة