الخارجية الأردنية تعقب على اعتقال الاحتلال أحد النواب

أكدت وزارة الخارجية الأردنية متابعتها قضية اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي نائب أردني في معبر الكرامة اليوم الأحد.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية سنان المجالي، إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

وتابع "الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن".

وفي وقت سابق كشفت مصادر أردنية وإسرائيلية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أوقفت اليوم الأحد، نائبا أردنيا بتهمة محاولة تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذهب، عبر معبر الكرامة.

وانتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي العبرية، تضمن ضبط ثلاثة أكياس احتوت على 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و 100 كجم من الذهب.

بدوره طالب النائب في البرلمان الأردني خليل عطية حكومة بلاده بالتحرك فورا لتأمين الإفراج عن زميله الموقوف لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد عطية في بيان له على ضرورة عدم ترك أي مساحة للاحتلال لإيذاء كرامة الأردنيين، وحمل الحكومة الأردنية المسؤولية عن أي تقصير في تأمين الافراج عنه.

وحذر من تداعيات أي انتهاك إسرائيلي جديد في هذا السياق ونظامنا القانوني الوطني كفيل بالتعامل مع الواقعة مهما كانت التفاصيل.

المصدر / فلسطين أون لاين