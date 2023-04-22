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التشريعي: اقتحام قوات الاحتلال لمصلى الرحمة بالمسجد الأقصى "حرب دينية"

22 ابريل 2023 . الساعة 23:40 بتوقيت القدس
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التشريعي: اقتحام قوات الاحتلال لمصلى الرحمة بالمسجد الأقصى "حرب دينية"

أكدت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني أن اقتحام قوات الاحتلال لمصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى والعبث به هو استمرار للحرب الدينية والنهج الإجرامي بحق المقدسات.

وحملت رئاسة التشريعي في تصريح صحفي الاحتلال الصهيوني المسؤولية عن تداعيات انتهاكاته بحق كل ما هو مقدس في مدينة القدس، والتي ستجر المنطقة كلها لانفجار في وجهه.

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ودعت أبناء شعبنا في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل لتكثيف الرباط في الأقصى المبارك والدفاع عنه.

وطالبت رئاسة التشريعي الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم بالانتصار للمسجد الأقصى والتحرك العاجل لوقف الحملة المسعورة والممنهجة التي ينفذها الاحتلال الفاشي بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية.

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