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ظهور "علامات خطيرة" على سجناء غوانتانامو.. ومطالب بتحرك عاجل

22 ابريل 2023 . الساعة 20:18 بتوقيت القدس
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ظهور "علامات خطيرة" على سجناء غوانتانامو.. ومطالب بتحرك عاجل

كشف مسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن السجناء المحتجزين منذ سنوات في معتقل خليج غوانتانامو الأمريكي في كوبا، بدأت تظهر عليهم علامات "الشيخوخة المتسارعة".

وقال باتريك هاميلتون، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالولايات المتحدة وكندا: "ندعو الإدارة الأمريكية والكونغرس إلى العمل معًا لإيجاد حلول مناسبة ومستدامة لمعالجة هذه القضايا".

وأضاف: "يجب اتخاذ إجراءات بشكل عاجل".

وجاءت تعليقات هاميلتون بعد زيارته معتقل غوانتانامو في آذار/ مارس بعد توقف دام 20 عامًا.

وقال إنه "اندهش من أن أولئك الذين ما زالوا محتجزين حتى اليوم يعانون من أعراض تسارع الشيخوخة، والتي تفاقمت بسبب الآثار التراكمية لتجاربهم والسنوات التي قضوها رهن الاحتجاز".

وطالب بحصول المحتجزين على رعاية ملائمة في مجالي الصحة النفسية والجسدية والسماح لهم بالاتصال بأسرهم باستمرار.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن الوزارة "تراجع التقرير ".

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#أمريكا #سجن #غوانتانامو #علامات غريبة #الشيخوخة المتسارعة

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