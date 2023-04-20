مدير أوقاف القدس: أكثر من 4 ملايين أموا الأقصى في رمضان

قال عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن أكثر من 4 ملايين مصل أموا المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وأضاف الخطيب: "أعداد المصلين الذين أموا المسجد الأقصى على مدار أيام الشهر بما في ذلك 4 صلوات جمعة وليلة القدر تفوق 4 ملايين شخص".

وتابع: "هذا الرقم غير مسبوق مقارنة مع السنوات الماضية وبحمد الله فقد تمكنت الأوقاف من إدارة الأمور بشكل جيد جدا بشهادة الجميع".

وأشار إلى أنه "تمت إدارة الأمور على أكمل وجه من حيث الصلوات والبرامج الدينية والنظافة والخدمات والصحة والإفطارات".

ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية خلال رمضان، أهالي الضفة الغربية ما بين 12-55 عاما من الوصول إلى المسجد الأقصى.

ومع ذلك فقد تمكن آلاف الشبان من الالتفاف على حواجز الاحتلال للوصول إلى المسجد خاصة في أيام العشر الأواخر من شهر رمضان حيث الاعتكافات بالمسجد.

واقتحمت شرطة الاحتلال المسجد الأقصى مرتين على الأقل خلال الثلث الثاني من رمضان بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي، واعتدت على المصلين بالضرب واعتقلت أكثر من 450 منهم خلال أقل من ساعتين.

واقتحم ما يزيد عن 3 آلاف مستوطن المسجد الأقصى خلال أيام عيد الفصح اليهودي.

المصدر / الأناضول