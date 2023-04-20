النائب فتحي قرعاوي يروي تفاصيل اقتحام منزله واعتقال نجله الخامس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، نجل النائب والقيادي في حركة حماس فتحي قرعاوي، من مخيم نور شمس شرق طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وداهمت قوات الاحتلال منزل قرعاوي بالمخيم واعتقلت نجله حازم، وهو الابن الخامس المعتقل في سجون الاحتلال.

وقال قرعاوي في تصريحات صحفية، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزلنا أثناء التحضير للسحور، وفتشته وعبثت بمحتوياته، قبل اعتقال حازم.

وأشار إلى أن الاحتلال يعتقل حاليا خمسة من أبنائه، وهم: حازم وحمزة وهمام وبراء ومحمد. وكان قبل يومين قد أفرج الابن السادس .

وذكر قرعاوي إلى أنّ عملية الاقتحام التي استمرت ساعة ونصف خلّفت أضرارًا كبيرة بالمنزل، حيث كسر جنود الاحتلال الباب الخارجي للمنزل، وحطموا عدة مركبات للعائلة.

وحازم قرعاوي واحد من بين 19 مواطنا اعتقلتهم قوات الاحتلال من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال حملة دهم واسعة شنتها فجر اليوم الخميس.

والأسير "حازم" يعمل مدرسًا لمبحث تكنولوجيا في مدرسة الفاضلية بمدينة طولكرم، وهو أسير محرر أمضى باعتقال سابق 4 سنوات في سجون الاحتلال.

ولم يسلم النائب قرعاوي من الاعتقال لأكثر من مرة في سجون الاحتلال، وكان أحد المبعدين لمرج الزهور في لبنان برفقة قيادات من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

المصدر / فلسطين أون لاين