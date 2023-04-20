معسكر تدريبي للمنتخب في غــــــزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

قرر اتحاد كرة الطائرة إقامة معسكر تدريبي لمنتخب البراعم مواليد "2008" فما دون في قطاع غزة، وذلك عقب نهاية إجازة عيد الفطر السعيد، استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في يوليو القادم.

وبدأ الاتحاد بعمل الإجراءات اللازمة لحضور لاعبي المنتخب والمدير الفني رافي عصفور، رفقة رئيس الاتحاد حمزة راضي والناطق الإعلامي محمد الرنتيسي.

ويمتد المعسكر لمدة عشرة أيام، على أن يتم بعدها اعتماد القائمة النهائية التي ستشارك في المسابقة الآسيوية.

ويعقد الاتحاد حاليا تجمعات منفصلة في غزة والضفة الغربية، حيث أقيم عدة تجمعات في غزة على صالتي نادي الصداقة، وحسن سلامة بمخيم النصيرات، تحت إشراف لجنة مكونة من المدربين "خالد العرقان ومحمد مراد وعبد الناصر البرقوني ورائد شحادة"، بينما يتدرب المنتخب في الضفة على صالة الفارعة تحت قيادة عصفور.

واشتملت التدريبات والاختبارات على قياس السرعة والقفز من الثبات والحركة والرشاقة، بالإضافة لبعض التدريبات بالكرة.

وستتواصل التدريبات خلال الأيام القادمة، لإعطاء اللاعبين فرصة أكبر لإثبات أنفسهم، قبل الإعلان عن القائمة النهائية.

وكان اتحاد كرة الطائرة قد أوعز ببدء تدريبات المنتخب في الضفة الغربية مطلع الشهر الحالي، للتجهيز جيدا للبطولة، حيث تعتبر المشاركة الأولى لهذه الفئة منذ عقدين تقريبا.