لامبارد ينتقد التحكيم بعد توديع دوري أبطال أوروبا.. ويعتذر لـ دروجبا

علّق فرانك لامبارد، المدير الفني المؤقت لفريق تشيلسي، على خروج البلوز من بطولة دوري أبطال أوروبا مساء أمس أمام ريال مدريد.

وخسر تشيلسي أمام ريال مدريد بهدفين دون رد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرج تشيلسي من البطولة الأوروبية خاصة وأنه خسر بالنتيجة نفسها في مباراة الذهاب، الأسبوع الماضي.

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وعندما سُئل عما إذا كانت هناك إيجابيات يمكن الاستفادة منها رغم الخروج أمام ريال مدريد، قال لامبارد: "نعم، بالتأكيد، لعبنا بشكل جيد لمدة 60 دقيقة، صنعنا الفرص ولكن لم نتمكن من استغلالها".

وأضاف في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "لا تريد الإشادة بالأداء كثيرًا عندما تخسر على هذا المستوى لكننا تحسنا كثيرًا، لقد كان هذا النادي يمضي أكثر في هذه المسابقة ويمكن للاعبين حمل هذا الشعور معهم في المستقبل".

وواصل: "أنت تلعب لـ تشيلسي، لذا بغض النظر عما يحدث فعليك أن تقدم كل شيء في كل مباراة تلعبها، علينا ألا نحيد عما نريده، هذا المعيار لا يمكن أن يسقط".

وانتقد لامبارد التحكيم، قائلا: "أنا معترض على ما حدث، لقد احتسب 3 دقائق فقط في الشوط الأول وهو ما لم يكن كافيًا، كذلك كان من المفترض أن يُطرد ميليتاو، كان يستحق بطاقة صفرء ثانية، لن أقول ما أفكر فيه، ولكن الطرد يغير كل شيء في تلك المرحلة من المباراة، حيث كان في الإمكان أن نلعب نصف ساعة ضد فريق يفتقد لاعبًا".

وعن رأيه تجاه تصريحات أسطورة تشيلسي السابق، ديدييه دروجبا عن أنه لم يعد يتعرف على النادي، قال لامبارد: "حسنًا، تلك هي كلماته؟ آسف لذلك، ولكن لن أعلق عليها".