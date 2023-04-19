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في سابقة تاريخية.. مدينة أمريكية تمنح موظفيها إجازة رسمية في أعياد المسلمين

19 ابريل 2023 . الساعة 00:29 بتوقيت القدس
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في سابقة تاريخية.. مدينة أمريكية تمنح موظفيها إجازة رسمية في أعياد المسلمين

في قرار يعد الأول من نوعه في الولايات المتحدة الأمريكية، قررت مدينة ديربورن بولاية ميشيغان، إغلاق المكاتب الرسمية التابعة للولاية في المناسبات والأعياد الإسلامية كعيدي الفطر والأضحى.

وتعتبر ديربورن موطنا لواحدة من أكبر الجاليات العربية والمسلمة في الولايات المتحدة وبهذه الخطوة أصبحت أول بلدية أمريكية تمنح موظفيها إجازة رسمية في أعياد المسلمين.

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وبحسب صحيفة “ديترويت فري برس”، أعلن مجلس مدينة ديربورن في بيان أصدره أنه سيغلق أبوابه في إجازة عيد الفطر في 21 أبريل/نيسان الحالي، إضافة إلى إغلاق مكاتب مجلس المدينة ومكتبات المدينة العامة والمحكمة الجزئية.

 هذا القرار بحسب المتفاعلين مع الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء بعد وصول رئيس البلدية عبد الله حمود إلى المنصب في العام الماضي كأول أمريكي مسلم عربي يتولى رئاسة بلدية ديربورن.

وفي تغريدة نشرت على موقع تويتر، أعلن مجلس المدينة عن فعالية احتفالية ستقام يوم السبت 22 أبريل/نيسان بمناسبة عيد الفطر، تشمل إفطاراً وأنشطة متنوعة واحتفالات لم تشهد أي ولاية أمريكية مثيلا لها.

ولاقت هذه الخطوة غير المتوقعة تفاعلا واسعا من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

تويتر تويتر
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