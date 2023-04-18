كاسيو تطلق ساعة ذكية لتتبع أنشطة اللياقة البدنية والنوم

أطلقت شركة كاسيو الساعة الذكية الرياضية G-Shock G-Squad DW-H5600 الجديدة لتتبع أنشطة اللياقة البدنية وخصائص النوم بدقة من خلال الاعتماد على تقنية شركة بولار.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الساعة الذكية الرياضية الجديدة تجمع بين التصميم الكلاسيكي المستطيل G-Shock لسلسلة الموديلات 5000 مع بعض الوظائف المثيرة للاهتمام، ويبلغ وزن الساعة الذكية الجديدة 59 جراما وتأتي في جسم مقاوم للماء ووفقا لفئة الحماية 20 ATM، وبالتالي فإنه يمكن استعمال ساعة كاسيو الجديدة أثناء السباحة.

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وأوضحت كاسيو أنها قامت بدمج خلايا شمسية في شاشة الساعة الذكية، وبالتالي فإنها تتمتع بفترة تشغيل بطارية تمتد إلى شهر قبل أن تحتاج إلى إعادة الشحن مرة أخرى عن طريق كابل USB.

وتزخر الساعة الذكية G-Shock G-Squad DW-H5600 الجديدة بمستشعر لقياس معدل نبضات القلب ونسبة تشبع الأكسجين في الدم مع احتساب عدد الخطوات وتتبع خصائص النوم وذلك من خلال الاعتماد على خوارزميات شركة بولار.

ويقوم سجل النشاط بتجميع معلومات عن السعرات الحرارية، التي تم حرقها والوقت المستغرق والخطوات المقطوعة، وتدعم الساعة الذكية الرياضية إمكانية تخزين ما يصل إلى 100 تمرين على الساعة مباشرة، وقد تخلت شركة كاسيو عن وجود نظام GPS، وبالتالي فإنه يلزم توافر هاتف ذكي مقترن بالساعة.

وعند اقتران الساعة الذكية بالهاتف الذكي عبر تقنية البلوتوث فإنه يمكن إظهار الإشعارات الواردة ومزامنة الوقت مع المنطقة الزمنية الحالية تلقائيا.