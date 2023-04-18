18 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 18 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1855 حاكم مصر محمد سعيد باشا يقرر إنشاء مجلس تجار مختلط من المصريين والأجانب، وقد تسرب من هذا المجلس القانون الأجنبي ليحل محل المعاملات في الشريعة الإسلامية.

حاكم مصر محمد سعيد باشا يقرر إنشاء مجلس تجار مختلط من المصريين والأجانب، وقد تسرب من هذا المجلس القانون الأجنبي ليحل محل المعاملات في الشريعة الإسلامية. 1888 صدور العدد الأول من جريدة المقطم في القاهرة.

صدور العدد الأول من جريدة المقطم في القاهرة. 1906 زلزال بقوة 8.25 درجات على مقياس ريختر في سان فرانسيسكو يسبب حريق ودمار وأدى إلى وفاة حوالي 3000 شخص.

زلزال بقوة 8.25 درجات على مقياس ريختر في سان فرانسيسكو يسبب حريق ودمار وأدى إلى وفاة حوالي 3000 شخص. 1919 إنشاء عصبة الأمم وفق اتفاقية وقعها الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى.

إنشاء عصبة الأمم وفق اتفاقية وقعها الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى. 1923 السلطان فؤاد سلطان مصر يصبح ملكاً على البلاد بعد أن تبدلت من سلطنة إلى مملكة.

السلطان فؤاد سلطان مصر يصبح ملكاً على البلاد بعد أن تبدلت من سلطنة إلى مملكة. 1948 عصابات لواء (غولاني) ووحدات من قوات بالماخ الذراع العسكرية لمنظمة هاغانا الصهيونية تحتلان مدينة طبريا.

عصابات لواء (غولاني) ووحدات من قوات بالماخ الذراع العسكرية لمنظمة هاغانا الصهيونية تحتلان مدينة طبريا. 1960 استقلال طنجة وضمها إلى المغرب.

استقلال طنجة وضمها إلى المغرب. 1983 تفجير سفارة الولايات المتحدة في بيروت ومصرع العاملين فيها جمعياً وعددهم 63 شخصاً.

تفجير سفارة الولايات المتحدة في بيروت ومصرع العاملين فيها جمعياً وعددهم 63 شخصاً. 1996 قصف إسرائيلي لموقع الأمم المتحدة في قانا بلبنان يؤدي إلى استشهاد 102 من المدنيين اللبنانيين الذين لجؤوا إلى المقر هرباً من القصف الإسرائيلي في العملية التي يشنها الكيان العبري على لبنان تحت اسم" عناقيد الغضب".

قصف إسرائيلي لموقع الأمم المتحدة في قانا بلبنان يؤدي إلى استشهاد 102 من المدنيين اللبنانيين الذين لجؤوا إلى المقر هرباً من القصف الإسرائيلي في العملية التي يشنها الكيان العبري على لبنان تحت اسم" عناقيد الغضب". 2005 وفاة النائب اللبناني باسل فليحان متأثرًا بجروحه التي أصيب بها في حادث اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير.

وفاة النائب اللبناني باسل فليحان متأثرًا بجروحه التي أصيب بها في حادث اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير. 2014 فوز رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة بولاية رئاسية رابعة، بعد نيله 81.5% من أصوات الناخبين.

فوز رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة بولاية رئاسية رابعة، بعد نيله 81.5% من أصوات الناخبين. 2015 بعد 18 عاما من إعادة بنائها، وبعد 236 عاما من رحلتها، سفينة إرميون الفرنسية تبحر نحو الولايات المتحدة للمشاركة بيوم الاستقلال الأمريكي.

المصدر / فلسطين أون لاين