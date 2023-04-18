رقم قياسي تاريخي للمصري محمد صلاح في "البريميرليج"

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفين لفريقه ليفربول في مرمى مضيفه ليدز يونايتد مساء أمس الإثنين، باختتام مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز صلاح هدفيه في الدقيقتين 39، و64 على التوالي، ليقود "الريدز" نحو انتصار عريض على ليدز بسداسية لهدف.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكواكا" فإن صلاح سجل رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري الإنجليزي.

وأوضحت الشبكة أن صلاح بات أفضل هداف بالقدم اليسرى في تاريخ "البريميرليج" برصيد 107 أهداف، متخطيًا نجم ليفربول السابق روبي فاولر.

يشار إلى أن ليفربول رفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر / وكالات