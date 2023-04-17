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لليوم العاشر: الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته على حاجز الحمرا

17 ابريل 2023 . الساعة 13:37 بتوقيت القدس
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حاجز الحمرا العسكري- أرشيف

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية، لليوم العاشر على التوالي.

وتقيم قوات الاحتلال حاجز الحمرا العسكري على مفرق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى، والجنوبية والشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها بشكل دقيق، ودققوا في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة وصولهم إلى أماكن عملهم ومزارعهم.

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يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت، قبل أيام الطرق الترابية في سهل عاطوف، التي تعد منفذا للمزارعين للوصول إلى أراضيهم شرق شارع (60) في الأغوار.

وتفرض سلطات الاحتلال، منذ عشرة أيام، حصاراً على مناطق الأغوار، وتغلق غالبية الطرق المؤدية إلى التجمعات والأراضي الزراعية، إضافة إلى تشديد الإجراءات العسكرية على حاجزي الحمرا وتياسير، وإعاقة حركة مرور المواطنين والمزارعين.

يذكر إن إغلاق هذه الطرق يُعيق سير الحياة اليومية للمواطنين الذين يسلكونها بشكل أساسي، كما تعد هذه الطرق ممرات حيوية للمزارعين للوصول إلى أراضيهم، إضافة إلى كونها ممرات أساسية لإيصال المنتجات الزراعية وتسويقها خارج المنطقة.

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#الأغوار الشمالية #حاجز الحمرا #حاجزي الحمرا وتياسير

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