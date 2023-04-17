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الأسير محمد عامودي يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

17 ابريل 2023 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

دخل الأسير محمد خالد حسن عامودي (43 عاما) من بلدة برقين غرب جنين بالضفة المحتلة، اليوم الإثنين، عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، خلال تصريحات صحفية: إن "قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عامودي بتاريخ 17 نيسان عام 2006، وحكمت عليه بالسجن 11 مؤبدا، إضافة إلى 20 عامًا".

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وأشار إلى أن الأسير عامودي فقد والده ووالدته أثناء إعتقاله، ويقبع حاليًا في سجن رامون الصحراوي.

وتعتقل سلطات الاحتلال (4900) أسير وأسيرة في (23) سجن ومركز توقيف وتحقيق، منهم (31) أسيرة يقبعن في سجن (الدامون)، و(160) طفلاً وقاصراً، موزعين على سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)".
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سجون الاحتلال #الأسير محمد عامودي

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