الأسير محمد عامودي يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

دخل الأسير محمد خالد حسن عامودي (43 عاما) من بلدة برقين غرب جنين بالضفة المحتلة، اليوم الإثنين، عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، خلال تصريحات صحفية: إن "قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عامودي بتاريخ 17 نيسان عام 2006، وحكمت عليه بالسجن 11 مؤبدا، إضافة إلى 20 عامًا".

اقرأ أيضاً: الفلسطينيون يحيون مناسبة "يوم الأسير الفلسطيني"

وأشار إلى أن الأسير عامودي فقد والده ووالدته أثناء إعتقاله، ويقبع حاليًا في سجن رامون الصحراوي.

وتعتقل سلطات الاحتلال (4900) أسير وأسيرة في (23) سجن ومركز توقيف وتحقيق، منهم (31) أسيرة يقبعن في سجن (الدامون)، و(160) طفلاً وقاصراً، موزعين على سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)".



المصدر / فلسطين أون لاين