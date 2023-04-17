562 فلسطينياً مصاباً بالهيموفيليا.. فماذا تعرفون عنه؟

ذكرت وزارة الصحة في رام الله، أن عدد مرضى الهيموفيليا في الأراضي الفلسطينية، بلغ 562 مريضاً، بينهم 178 مريضاً في قطاع غزة و 384 مريضاً في الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن الوزارة بمناسبة اليوم العالمي لمرضى نزف الدم والهيموفيليا، الذي يحتفل به العالم في السابع عشر من نيسان من كل عام.

ويأتي هذا اليوم تحت شعار "الوصول إلى العلاج للجميع - الوقاية من النزيف كمعيار عالمي للرعاية "، حيث يتم تسليط الضوء على معاناة المرضى واحتياجتهم ورفع مستوى توعية المجتمع عن الهيموفيليا.

ومرض الهيموفيليا (سيولة الدم) عبارة عن اضطراب نزفي يمنع الدم من التجلط بشكل صحيح، حيث ينزف الأشخاص المصابون بالهيموفيليا لمدة أطول من الأشخاص الطبيعين لأن دماءهم لا تحتوي علي ما يكفي من عوامل تخثر الدم، وعوامل التخثر هي بروتينات في الدم تساعد على السيطرة على النزيف، وهو مرض نادر يصيب شخصا واحدا من كل 10000 شخص عبر العالم، وهو مرض وراثي ينتقل من أحد الوالدين إلى الطفل عن طريق الجينات.

وبيّنت الوزارة أن هناك نوعان من مرض الهيموفيليا، الهيموفيليا A وهي الأكثر شيوعا، والأشخاص المصابون بها لديهم نقص في عامل التخثر الثامن والهيموفيليا B والأشخاص المصابون بها لديهم نقص في عامل التخثر التاسع.

و يعاني الأشخاص المصابون بالهيموفيليا من نزيف خارجي أو داخلي في المفاصل والعضلات وتكرار النزيف يسبب مضاعفات في الجهاز العضلي الهيكلي وإعاقات.

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ولعلاج مريض الهيموفيليا ينبغي استبدال عامل التخثر المفقود في الدم لإيقاف النزيف وذلك بإعطاء مركزات العامل التي تحتوي علي كميات مكثفة من العامل الثامن والعامل التاسع (الفاكتور)، وعندما يتوفر العلاج الفوري والكمية المناسبة من العلاج والرعاية المتخصصة يمكن للأشخاص المصابون بالهيموفيليا ان يعيشوا حياة صحية تماما.

وأشارت الوزارة إلى أنه من خلال المشاريع الممولة من المانحين والاتحاد العالمي للهيموفيليا يتم توفير الأدوية اللازمة للمرضى وتحسين الوصول إلى العلاج والرعاية الشاملة وتحسين الخدمات مع التركيز على العلاج المنزلي والوقائي ليتم السيطرة علي نوبات النزف المتكررة والوقاية منها حتى لا تحدث الإعاقات في المفاصل.

وتقوم وزارة الصحة من خلال اللجنة الوطنية لمرضى الهيموفيليا بتنفيذ العديد من المشاريع أهمها: مشروع PACT مع الاتحاد العالمي لمرضى الهيموفيليا، مشروع HEMOPAL مع وزارة الصحة الايطالية والوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي، مشروع التدريب على العلاج المنزلي وتجهيز مركز الهيموفيليا في غزة، إنشاء السجل الوطني لمرضى الهيموفيليا، وتوفير علاجات (عوامل التجلط) بقيمة 3 مليون دولار استلمت الوزارة الدفعة الأولى والدفعة الثانية في الموانئ، والدفعة الثالثة بانتظار دخول الدفعة الثانية.

كذلك تم إنشاء عيادة متخصصة لمرضى الهيموفيليا لعمل فحوصات طبية دورية لكافة المرضى لتحسين وضعهم الصحي، إضافة إلى عقد دورات تدريبية لكافة فنيي المختبرات في وزارة الصحة مع خبراء من خارج فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين