17 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 17 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1946 انتهاء الانتداب الفرنسي على سوريا.

انتهاء الانتداب الفرنسي على سوريا. 1948 مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف العمليات العسكرية في فلسطين.

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف العمليات العسكرية في فلسطين. 1963 توقيع ميثاق الوحدة الثلاثي بين مصر وسوريا والعراق.

توقيع ميثاق الوحدة الثلاثي بين مصر وسوريا والعراق. 1974 إطلاق سراح الأسير محمود بكر حجازي في أول عملية لتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، ومنذ ذلك التاريخ يحتفل الشعب الفلسطيني في السابع عشر من كل عام بيوم الأسير الفلسطيني.

إطلاق سراح الأسير محمود بكر حجازي في أول عملية لتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، ومنذ ذلك التاريخ يحتفل الشعب الفلسطيني في السابع عشر من كل عام بيوم الأسير الفلسطيني. 1980 قطع العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران بسبب أزمة الرهائن الأمريكيين المحتجزين في طهران.

قطع العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران بسبب أزمة الرهائن الأمريكيين المحتجزين في طهران. 1988 وقوع معركة تحرير الفاو وهي المعركة الفاصلة في الحرب العراقية الإيرانية.

وقوع معركة تحرير الفاو وهي المعركة الفاصلة في الحرب العراقية الإيرانية. 1992 لجنة ترسيم الحدود الكويتية / العراقية تقر الخريطة النهائية للحدود البرية المشتركة بين البلدين.

لجنة ترسيم الحدود الكويتية / العراقية تقر الخريطة النهائية للحدود البرية المشتركة بين البلدين. 1993 وفاة رئيس تركيا تورغوت أوزال، ورئيس البرلمان بولات كيندوروك يتولى بالنيابة مهام الرئيس.

وفاة رئيس تركيا تورغوت أوزال، ورئيس البرلمان بولات كيندوروك يتولى بالنيابة مهام الرئيس. 2004 استشهاد قائد حركة حماس في قطاع غزة د. عبد العزيز الرنتيسي ومرافقيه أكرم نصار وأحمد الغرة، وذلك في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لسياراتهم بمدينة غزة.

استشهاد قائد حركة حماس في قطاع غزة د. عبد العزيز الرنتيسي ومرافقيه أكرم نصار وأحمد الغرة، وذلك في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لسياراتهم بمدينة غزة. 2008 إصدار العدد الأول من صحيفة ذا ناشيونال باللغة الإنجليزية في أبوظبي.

إصدار العدد الأول من صحيفة ذا ناشيونال باللغة الإنجليزية في أبوظبي. 2013 وكالة ناسا الأمريكية تعلن اكتشاف كوكب (كيبلر 186 ف) الذي ينتمي إلى كوكبة الدجاجة، ويقع خارج المجموعة الشمسية في الناطق الصالح للسكن.

وكالة ناسا الأمريكية تعلن اكتشاف كوكب (كيبلر 186 ف) الذي ينتمي إلى كوكبة الدجاجة، ويقع خارج المجموعة الشمسية في الناطق الصالح للسكن. 2015 التلفزيون العراقي يعلن مقتل عزت الدوري نائب الرئيس العراقي الأسبق وحزب البعث ينفي ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين