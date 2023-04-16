الخطيب: اعتداءات الاحتلال في القدس تؤكد معاداته للأديان

قال نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ كمال الخطيب، إن اعتداءات الاحتلال التي تطال المسلمين والمسيحيين في القدس، تؤكد أنهم يعادون كل دين.

وشدد الخطيب في تصريح صحفي على أن الاعتداء على المسيحيين خلال محاولتهم الوصول إلى كنيسة القيامة للاحتفال بعيدهم، ومن قبلهم المسلمين والمعتكفين في المسجد الأقصى، تؤكد أن الاحتلال يعادي كل دين ويزدري كل معتقد.

وذكر أن "المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة شهدا توقيع أعظم وأشهر ميثاق في التاريخ في حرية العبادة، إنها العهدة العمرية، ليتعلم منها الدروس أدعياء الديمقراطية واحترام الأديان واحترام حقوق الإنسان".

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس السبت، على عدد من المسيحيين في مدينة القدس، وعرقلت وصولهم إلى كنيسة القيامة للاحتفال بـ"سبت النور".

المصدر / فلسطين أون لاين