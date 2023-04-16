مواجهات واعتقالات في مدينة القدس ليلة وفجر اليوم الأحد

شنّت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد حملة اعتقالات استهدفت شبانًا وأطفالًا في عدة أحياء بـ مدينة القدس المحتلة، وسط مواجهات مع الشباب الثائر.

واندلعت مواجهات في محيط باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى، تخللها استهداف جنود الاحتلال بالمفرقعات النارية.

وتمكن الشبان من إحراق سيارة مستوطن في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشبان صالح أبو فرحة وأحمد حمو وفهمي السلايمة ووسام سدر وليث غيث ومصطفى أبو غزالة من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

كما اعتقل الاحتلال الشابين موسى عايش ومهدي الكركي من بلدة الطور، بعد اقتحام منزل عائلته فجر اليوم وتخريب محتوياته وتفتيشها بشكل همجي.

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وفي سلوان اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أطفال أشقاء من حي بطن الهوى.

وذكرت مصادر مقدسية أنّ قوة إسرائيلية اقتحمت منزل عائلة الأطفال الثلاثة موسى وفؤاد وعمر جبريل، في بطن الهوى قبل اعتقالهم.

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم ساحات المسجد الأقصى المبارك واعتقلت طفلًا واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي محمد جرادات من بلدة الرام أثناء مروره على حاجز جبع شمال القدس المحتلة.

وسبق أن مددت سلطات الاحتلال اعتقال كلًّا من: قصي سليمان، وإيهاب حامد، ومهدي كبها، وأمير كبها، وأحمد كبها، وفيصل كبها، وعمر كبها، وفارس ياسين، وأحمد خلايفة، وضياء أبو دية، وتامر خلايفة، وموسى طرشان حتى تاريخ 18 من أبريل الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين