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بالفيديو مسلحون يطلقون النار تجاه مقر المقاطعة في جنين

16 ابريل 2023 . الساعة 03:13 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أطلق مسلحون النار، فجر اليوم الأحد، صوب مقر المقاطعة في محافظة جنين، الذي يضم عدة مقرات أمنية تابعة لأجهزة السلطة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ إطلاق النار على مقر المقاطعة جاء بعدما قامت أجهزة السلطة باختطاف الشاب طلال الحصري شقيق الشهيد المقاوم عبد الله الحصري.

وأظهر توثيق مصور، إطلاق النار من قِبل مسلحين على مقر المقاطعة أعقبه اشتباك مع أجهزة السلطة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وتشهد مدينة جنين ومخيمها توترًا متصاعدًا سيما في ظلّ اقتحامات وجرائم قوات الاحتلال واعتقال المقاومين.

يُشار إلى أنّ أجهزة السلطة، حاولت مرارًا وتكرارًا اعتقال المجاهدين من محافظات الضفة الغربية.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#جنين #مقر المقاطعة

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