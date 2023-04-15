للأسبوع الـ15: الاحتجاجات تتجدد ضد حكومة نتنياهو

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب والعديد من المناطق ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء وتقويض صلاحيات المحكمة العليا، وذلك للأسبوع الخامس عشر على التوالي.

ونُظمت المظاهرة المركزية في شارع "كابلان" بتل أبيب، وفي نتانيا نظمت مظاهرة ضد إضعاف القضاء وأخرى داعمة لخطة حكومة الاحتلال بمشاركة أعضاء كنيست عن "الليكود" ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

ودفعت الشرطة بقوات معززة إلى نتانيا لمنع وقوع أحداث عنف على وقع المظاهرتين المضادتين.

وتظاهر الآلاف في حيفا وعلى شارع 65 في مفرق "كركور"، كما نظمت مظاهرة أمام منزل وزير القضاء، ياريف ليفين، في موديعين.

وأعلنت شرطة الاحتلال عن إغلاق العديد من الشوارع في البلاد أمام حركة السير تزامنا مع الاحتجاجات.

وجاءت الاحتجاجات اليوم غداة إعلان وكالة "موديز" خفض تدريج (إسرائيل) الائتماني من "إيجابي إلى مستقر" مع إبقائه عند مستوى المعرف بـa1، وذلك على خلفية مرتبطة بخطة حكومة نتنياهو الرامية إلى إضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها تدريج (إسرائيل) الائتماني منذ الفترة التي شهدت تفشي جائحة كورونا، إذ وبعد عام من وصول التدريج إلى "الإيجابي" جاء قرار الوكالة بعودته إلى "المستقر".

المصدر / عرب 48