كيفية تنظيف الفراش المُتسخ.. لكل بقعة طريقة مختلفة

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

هناك الكثير من طرق تنظيف السرير وأغطيته وفراشه علينا اتباعها بانتظام لمنع تراكم عث الغبار وخلايا الجلد الميت، لأنَّ هذا قد يُثير الحساسية ويمنعنا من الحصول على نومٍ مريح، وذلك فضلًا عن الرائحة الكريهة التي تعلق به من التعرُّق والسوائل الجسدية الأخرى.

وفق موقع "ستيه أت هوم مام" الأسترالي فإنكِ تحتاجين إلى تنظيف فراش السرير أكثر في حال كان لديكِ أطفال قد يتبولون عليه من حين لآخر.

إليكِ بعض النصائح لتساعدك في الحفاظ على نظافة الأغطية:

تنظيف فراش السرير من القيء

السبيل إلى تنظيف الفراش بنجاحٍ بعد اتساخه هو التوقيت، كلما تمكنتِ من التخلص من البقعة بشكل أسرع، زادت فرصة التخلص منها، استخدمي قطعة قماش مبللة لجمع أكبر قدر ممكن من الوسخ.

استخدمي قطعة قماش مغموسة في الخل الأبيض الساخن لمسح البقعة، وحين تتمكنين من إزالة جزء كبير من البقعة المتسخة ضعي كمية من بيكربونات الصويوم عليها واتركيها لمدة ساعة. ومرري بعدها إسفنجة مبللة بالخل الساخن مُجددصا، ثم كرري العملية حتى تتمكنين من إزالة البقعة نهائيًا.

إزالة العفن والفطريات من فراش السرير

إذا لاحظتِ وجود أثر لأي عفن على الفراش عليكِ التخلص منه فورًا لأنَّه ضار بصحتك، فوجود فطريات وعفن يشير إلى امتصاص الفراش للرطوبة، لذا فالتخلص من الرطوبة وتعريض الفراش لأشعة الشمس المباشرة هو أفضل ما تفعلينه.

استخدمي بضع قطرات من كحول إيزوبروبانول، وكمية من الماء الدافئ وإسفنجة تمررينها على منطقة العفن للتخلص منه.

عليكِ شراء بعض المواد المخصصة للتخلص من الرطوبة ووضعها في غرفة نومك لامتصاص الرطوبة الزائدة، التي تزيد في فصل الشتاء خصوصًا، افتحي النوافذ واسمحي بدخول الهواء الطلق.

إزالة أثر الدم من فراش السرير

قد يحدث أن تتسرّب بقع الدم بالرغم من ارتداء عدة طبقات من الملابس، واستخدام الفوط الصحية، والشراشف والأغطية، لذا فإن ما تستخدمينه هو وضع كمية صغيرة من مركب بيروكسيد الهيدروجين، وبقطعة قماش مبللة نظفي البقعة حتى تتخلصين منها.

قد تضطرين إلى تكرار تلك العملية عدة مرات للتخلص من البقعة كاملة، ثم جففي الفراش تحت أشعة الشمس.

تنظيف فراش السرير من بقعة البول

غطي بقعة البول على الفراش ببودرة الأطفال، وضعي عليها بعض المناشف، ثم اتركيها لبضعة أيام، إن أمكن، وبعدها مرري على المنطقة المُبتلة قطعة قماش مبللة بالخل الأبيض.

إن تعريض الفراش لأشعة الشمس ليس الطريقة الأفضل لتجفيفه بسرعة فحسب، لكنها تُطهر المرتبة من بقعة البول طبيعيًا؛ إذ تزيل الرائحة الكريهة العالقة بها.

تنظيف البقع المتسخة

يمكنك تنظيف البقع المتسخة والقاذورات المتراكمة على الطبقة الخارجية للفراش، إذ من الممكن أن تغسلي المرتبة باستخدام الغسول المخصص للأقمشة، أو باستخدام الماء الدافئ والصابون ببساطة.

ثم امسحي المنطقة باستخدام إسفنجة رطبة (غير مبللة)، واتركيها لتجف، مع الحرص على عدم وصول البلل لحشو المرتبة الداخلي.

كيف تجعلين رائحة فراش السرير ذكية ومنعشة؟

انزعي شراشف السرير كل بضعة أشهر، وامزجي بضع قطرات من زيت الأوكالبتوس في كوب من بيكربونات الصوديوم ورشي المرتبة بالخليط، ثم اتركيه عليها لبضع ساعات، ومن ثمَّ عرّضيها لأشعة الشمس.

الرائحة السيئة للأغطية والمفارش

لكي تتخلصي من تلك الرائحة ضعيها في غسالة الملابس كما هو معتاد، ولكن أضيفي كوبًا من الخل الأبيض في أثناء الغسيل. وبذلك تتخلصين من أي رائحة عالقة بالشراشف، وتصبح لطيفة وناعمة.

استخدمي غطاء حماية للفراش

فكري في شراء غطاء لحماية سطح الفراش، واختاري غطاء يسهل غسله ونزعه واستبداله، بعض الأغطية تُصنع خصيصًا للحد من حساسية عث الغبار. وتعد كذلك مناسبة للأطفال، ومن الأفضل استخدام غطاء الفراش مقاوم للماء، ولا سيما إن كان الأطفال في مرحلة التدريب على استخدام المرحاض.