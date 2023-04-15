فقر الدم.. حالة مرضية تحتاج لالتزام غذائي ودوائي

غزة/ هدى الدلو:

يعد فقر الدم أو "الأنيميا" حالة مرضية يكون فيها عدد خلايا الدم الحمراء أو تركيز الهيموغلوبين داخلها أقل من المعدل الطبيعي. فكيف يحدث مرض فقر الدم؟ وما أعراضه؟ وما النسبة الطبيعية لهيموغلوبين الدم؟ وما خيارات علاجه؟ وما الأغذية الغنية بالحديد؟

يوضح د. حسن الخطيب، استشاري طب نقل الدم ومشتقاته ومسؤول ملف مأمونية نقل الدم بوزارة الصحة في غزة أن خلايا الدم الحمراء تحتوي على الهيموغلوبين، وهو بروتين غني بالحديد أحمر اللون، يساعد على نقل الأكسجين من الرئتين إلى بقية أعضاء الجسم، ونقل ثاني أكسيد الكربون من الجسم إلى الرئتين، بحيث يمكن إخراجه من الجسم في عملية الزفير.

أسبابه وأنواعه

ويبين أن لفقر الدم ثلاثة أسباب رئيسة: فقدان الدم، ونقص إنتاج خلايا الدم الحمراء، وارتفاع معدلات تدمير خلايا الدم الحمراء.

وينبه إلى أن العلاجات الكيميائي يمكن أن تتسبب في إتلاف خلايا الدم الحمراء ونخاع العظام أو أحدهما، كما قد يولد الشخص بحالة تدمر خلايا الدم الحمراء أو تزيلها. وتشمل الأمثلة مرض فقر الدم المنجلي والثلاسيميا ونقص بعض الإنزيمات.

ويشير د. الخطيب لصحيفة "فلسطين" إلى خمسة أنواع من فقر الدم، هي: فقر دم اللاتنسجي، ويحدث عندما يتلف نخاع العظم بالخلايا الجذعية، ويفشل الجسم في إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الجديدة.

أما فقر الدم الانحلالي فيحدث، وفق الخطيب، عندما يدمر الجسم خلايا الدم الحمراء قبل وقتها، أي قبل أن تكمل دورة حياتها الطبيعية، والعمر الطبيعي لخلايا الدم الحمراء هو 120 يوما.

والنوع الثالث، فقر الدم السوي الكريات، ويحدث عندما يكون حجم خلايا الدم الحمراء طبيعيا، ولكنّ عددها منخفض.

أما فقر الدم الخبيث، فيحدث وفق الخطيب، عندما يفتقر الجسم إلى فيتامين "بي 12" ويسبب نقصا في خلايا الدم الحمراء السليمة، والنوع الخامس فقر الدم المنجلي، وهو مرض وراثي يؤثر في خلايا الدم الحمراء.

وحسب موقع "طب ويب"، يتم تعريف فقر الدم بحسب قيم فحوصات الدم، والتي تختلف بين الذكور والإناث، وتختلف تلك القيم تختلف لدى بعض الفئات لأسباب جينية أو وراثية أو لأسباب متعلقة بنمط الحياة، كالتدخين.

أعراض فقر الدم

ولفقر الدم أعراض، يبينها د. الخطيب وتتمثل في شحوب لون الجلد، وتسارع دقات القلب، وضيق في التنفس، وبرودة اليدين والقدمين، والصداع، والدوخة، وتساقط الشعر، وتقصف الأظافر، والهزال، والنسيان وصعوبة في التركيز، وألم والتهاب في اللسان.

ويلفت إلى أن ظهور أعراض الإصابة بفقر الدم يرجع لشدة الحالة المرضية، ومدى حاجة المريض إلى الأكسجين، فإذا كان تطور المرض سريع فإن الأعراض تظهر واضحة، أما لو كان بطيئا فقد لا يلاحظ الشخص الأعراض لاعتياده على الوضعية الجديدة.

ويبين د. الخطيب أن هناك عوامل تشجع على الإصابة بفقر الدم كسوء التغذية، وعدم وجود كميات كافية من الحديد والفيتامينات ضمن النظام الغذائي، ومضاعفات الحمل ولذلك لحاجة الجنين لكميات من الحديد يأخذها من أمه، والدورة الشهرية وفقدان المرأة فترة الحيض كميات من الدم، بالإضافة إلى أمراض واضطرابات الأمعاء، إضافة إلى العامل الوراثي.

وتطرق د. الخطيب للحديث عن المضاعفات الجانبية في حال عدم علاج فقر الدم، حيث يشعر المريض بنوع من الخدلان والتنميل والخمول ومحدودية المجهود فلا يتمكن من القيام بواجباته اليومية، وضرر في الأعصاب وإحداث تغير بالحالة الإدراكية بسبب ضعف الدم الواصل إلى المخ.

وصفات لتفادي المرض

ويشير إلى أن هناك بعض الوصفات التي تساعد في رفع نسبة الدم كالعسل الأسود المستخلص من قصب السكر، واعتماد نظام غذائي يشمل أطعمة غنية بالحديد كاللحوم الحمراء، والكبد، والمكسرات والفواكه المجففة، والخضراوات الورقية كالسبانخ.

وينبه د. الخطيب إلى ضرورة الابتعاد عن تناول الشاي والقهوة والحليب الذي يتسبب بسوء امتصاص الأمعاء للحديد.

ويلفت إلى أن مرضى فقر الدم لا يتأثروا بصيام شهر رمضان، ولكن يجب الحرص على تناول العلاج والتزام نظام غذائي صحي، فالصيام يساعد على عملية الامتصاص.