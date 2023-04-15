اجتماع جدة التشاوري يؤكد "المسجد الأقصى خالص للمسلمين"

أدان الاجتماع الوزاري التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمملكة الأردنية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى ، مؤكداً مركزية القضية الفلسطينية، وأولويتها.

كما أدان البيان الختامي الذي صدر فجر اليوم السبت، اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، مشددًا على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وعلى أن المسجد الأقصى المبارك هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

كما جدد التأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة المخولة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

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وأشار البيان إلى أن الاجتماع التشاوري يأتي في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام بكل ما من شأنه خدمة قضايا الأمة العربية، وتعزيز مصالح دولها وشعوبها، وبدعوة من الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة، وفي إطار التشاور والسعي لتنسيق المواقف وتوحيد الجهود تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشارك بالاجتماع الذي عقد في مدينة جدة، وزراء خارجية: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن، ومصر، والعراق.