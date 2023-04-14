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بالفيديو هل كانت ليلة 23 رمضان هي "ليلة القدر"؟

14 ابريل 2023 . الساعة 23:27 بتوقيت القدس
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هل كانت ليلة 23 رمضان هي "ليلة القدر"؟

يجتهد كثير من المسلمين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان كل عام، في تحري ليلة القدر، بعد قيام الليالي الوترية من الشهر الفضيل، طلبًا للمغفرة والعتق من النار، وانتظارًا لليلة خيرٌ من ألف شهر، يستجيب فيها الله الدعاء وتتنزل الملائكة والروح فيها.

وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالتماس ليلة القدر في العشر الأواخر، خاصة الليالي الوترية، فكل ليلة وترية بمثابة فرصة يتمنى المسلم أن يفوز بها ليكسب قيام ليلة القدر.

اقرأ المزيد: هل المطر من علامات ليلة القدر؟

وليلة أمس، كانت ليلة الـ23 من شهر رمضان، وهي ليلة وترية، وتداول الكثير علامات تؤكد أن أمس، كانت ليلة القدر، منها شروق الشمس صباح اليوم، إذ نشر العديد صورًا من الشروق، تظهر دون شعاع، بيضاء اللون، كما كانت السماء صافية.

اقرأ المزيدإضاءات عن ليلة القدر

 

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