فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بالصور والفيديو... الآلاف يؤدّون صلاة الفجر في الأقصى

بعد واقعة الضرب.. عقوبة "صارمة" من بايرن ميونيخ لساديو ماني

برشلونة يحسم صفقته الصيفية الأولى من أتلتيك بيلباو

هايسنس تطلق أول تلفاز ليزر في العالم بدقة 8K

وان بلس تطلق هاتفها الذكي Nord CE 3 Lite 5G الجديد

أثارت تحفظات علمية... صورة أوضح للثقب الأسود "إم 87"

إيلون ماسك يعلن عن خدمة جديدة لمستخدمي "تويتر".. ما هي؟

الاحتلال يغلق مجاله الجوي أمام الرحلات المدنية شمالا وجنوبا

رئيس وزراء باكستان يبحث مع الرئيس الإيراني الوضع في فلسطين

قرص حجري أثري يكشف عن أول شعب لعب كرة القدم

بدء الحشد لصلاة الجمعة بيوم "الضفة درع القدس"

بالصور والفيديو... الآلاف يؤدّون صلاة الفجر في الأقصى

14 ابريل 2023 . الساعة 06:03 بتوقيت القدس
...
بالصور والفيديو... الآلاف يؤدّون صلاة الفجر في الأقصى

أدَّى آلاف المصلين، صلاة فجر الجمعة الرابعة من شهر رمضان المبارك، في باحات المسجد الأقصى، رغم التشديدات والقيود التي يفرضها الاحتلال على المدينة المقدسة.

واعتدت قوات الاحتلال على المصلين عند باب حطة قبل أن تسمح لهم بالدخول للصلاة في المسجد الأقصى.

وتمكّن المصلّون من الوصول إلى المسجد الأقصى وسط القدس المحتلة رغم انتشار حواجز الاحتلال في محيط البلدة القديمة، وتشديد إجراءات تقييد وصول المصلّين إلى الأقصى.

ويتوقع أن يؤدي نحو ربع مليون مصلٍ صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى، حيث بدأ الآلاف يتوافدون من الضفة الغربية والداخل المحتل.

ونشرت قوات الاحتلال الآلاف من عناصرها في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، حيث تم الدفع بأكثر من 2300 شرطي، بحسب ما ذكر موقع واي نت العبري.

وتم رفع حالة الاستنفار في أوساط جيش الاحتلال بالضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة، والجبهة الشمالية، ونشر مزيد من بطاريات القبة الحديدية.

 

 

 

 

تويتر تويتر
#صلاة الفجر #المسجد الأقصى المبارك #الجمعة الرابعة من رمضان #جمعة الضفة درع القدس

متعلقات

الأكثر قراءة