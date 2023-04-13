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الحكم الشرعي في إخراج الزكاة للمقاومة

13 ابريل 2023 . الساعة 16:04 بتوقيت القدس
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الحكم الشرعي في إخراج الزكاة للمقاومة

يجتهد كثر في الشهر الفضيل في إخراج زكاة مالهم، رغبة وطمعًا في مضاعفة الأجر، والثواب، من الله تعالى، إلا أن حالة تلبّس تظهر في أوجه وتصريف وإخراج هذه الزكاة.

فما الحكم الشرعي لإخراج المسلم زكاته للمقاومة؟

"" يجيب عبر هذه المسألة بفتوى الشيخ مفتي خان يونس إحسان عاشور:

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إنَّ للمقاومة حقاً واجباً في زكاة المال لا يَقِلُّ عن ثُمُنِ ما وجب على المُزَكِّي في مالِهِ، والتبرعُ بغيرها مِنْ حُرِّ مالِهِ هو زيادةٌ في الخير والأجر الذي قد يصل إلى ثواب مَنْ جَهَّزَ غازياً، فاحرصوا أنْ تحفظوا سهمَ الجهاد في سبيل الله الواجِبِ في زكاةِ أموالِكُم، وأنْ تَضَعُوهُ في مَحِلِّه؛ تجهيزاً وإعداداً ونحوه.

ولا تنسَوا أنَّ بعضَ إخوانِكُمُ المجاهدين يستحِقُ الزكاةَ لِفقره وجِهادِه معاً، فلا تضَيِّعوهم، يرعاكم الله، ويكتبُ أجرَكم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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