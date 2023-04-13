كييف تنفي سيطرة فاغنر على باخموت

نفى الجيش الأوكراني تصريحات يفغيني بريغوجين قائد شركة فاغنر العسكرية الروسية التي ادعى فيها السيطرة على أكثر من 80% من مدينة باخموت شرقي أوكرانيا، وقال الجيش إنه يسيطر على أكثر بكثير من 20% من المدينة.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية لأوكرانيا سيرهي تشيرفاتي قوله "اتصلت توا بقائد أحد الألوية التي تتولى الدفاع عن المدينة. ويمكنني أن أقول بثقة إن القوات الدفاعية الأوكرانية تسيطر على نسبة أكبر بكثير من أراضي باخموت".

وأضاف تشيرفاتي أن "بريغوجين يريد -على الأقل- إظهار نوع من الانتصار في المدينة، التي يحاولون الاستيلاء عليها منذ 9 أشهر متتالية، وهذا هو السبب في إدلائه بهذه التصريحات".

وردت وزارة الدفاع الروسية قائلة إن قوات فاغنر استولت على 3 مربعات سكنية في المدينة، مضيفة أن القوات الروسية قصفت قوات احتياط في الجيش الأوكراني قامت بمحاولة للتقدم.

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وظلت القوات الأوكرانية صامدة منذ أشهر في باخموت، إذ أسفر القتال الأشد خلال الحرب الروسية عن مقتل آلاف الجنود.

والثلاثاء الماضي، قال بريغوجين إن قواته سيطرت على معظم أنحاء باخموت، بما في ذلك المركز الإداري ومصانع ومستودعات ومباني البلدية.

وتقول هيئة الأركان الأوكرانية إن المحاولات الكاملة للسيطرة على مدينة باخموت مستمرة من جانب القوات الروسية، مشيرة إلى استمرار القتال في المدينة، معلنة إفشالها هجمات شمال منطقة خروموفو الواقعة شمال غربي باخموت.

وأشارت الهيئة إلى صد القوات الأوكرانية 45 هجمة، خلال أمس الأربعاء، كانت مركزة باتجاه كل من باخموت وليمان وأفدييفكا ومارينكا بمقاطعة دونيتسك شرقي البلاد. كما تعرضت بلدات في مقاطعات خاركيف وتشيرنيهيف وسومي وخيرسون للقصف المدفعي.

وأعلنت الهيئة استهداف القوات الروسية لمدينة سلافيانسك بصاروخين من طراز "إس-300" (S-300)، وتنفيذ 32 غارة جوية، و40 رشقة صواريخ قصيرة المدى.

في المقابل، نفذت القوات الجوية الأوكرانية 6 غارات على مواقع القوات الروسية، وأسقطت مسيّرتين من طراز (أورلان-10)، ونفذت ضربات مدفعية على 4 مناطق تجمع ومستودعات ذخيرة روسية.

المصدر / وكالات