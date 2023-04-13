الباحث عمرو: المقدسيون انتصروا بثباتهم والزمن يسير لصالح "الأقصى"

أكد الباحث في شؤون القدس جمال عمرو، اليوم الخميس، أن المقدسيين انتصروا على الاحتلال الإسرائيلي بعد صمود وثبات منقطع النظير.

وقال عمرو في تصريح صحفي: إننا "في مرحلة جديدة ينكفئ فيها الاحتلال ويخرج المستوطنين صاغرين من المسجد الأقصى، والزمن يسير لصالح المسجد الأقصى وأهله ومحبيه".

ورأى أن صلاة الضحى أصبحت فعلاً مقاوماً يغيظ الاحتلال، وشكلاً من أشكال إبداع المقدسيين في الدفاع عن "الأقصى"، ملفتاً أن المسجد الأقصى فرض على كل المسلمين التوحد خلف المقدسيين في معركتهم ضد الاحتلال.

وتتواصل الدعوات للحشد والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك، غدًا الجمعة، ضمن حملة "الضفة درع القدس"، نصرة للمرابطين والمسجد الأقصى وتحديًا للاحتلال.

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بدورها، استنفرت حركة "حماس" جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، وفي مدينة القدس وعموم الضفة الغربية المحتلة، رجالاً ونساءً، شيباً وشباباً، أفراداً وعائلات، إلى شدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرّباط فيه، والمشاركة الفاعلة في جمعة فجر "الضفة درع القدس"، في هذه الجمعة المباركة من شهر رمضان المبارك.

وأكدت على ضرورة حشد كلّ الهمم والطاقات والعزائم في مواصلة الاعتكاف في المسجد، وتعزيز الحضور في باحاته، انتصاراً للقدس والأقصى، وإفشالاً لكل مخططات العدو الصهيوني وقطعان ومستوطنيه في تدنيسه واقتحامه وتقسيمه.

المصدر / فلسطين أون لاين