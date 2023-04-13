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بلديات خان يونس تطالب "الصليب الأحمر" بالتراجع عن إغلاق مقره بالمحافظة

13 ابريل 2023 . الساعة 13:31 بتوقيت القدس
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طالبت بلديات خان يونس إدارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتراجع الفوري عن قرار إغلاق مقرها في محافظة خان يونس، مندّدة بإغلاق المقر في وجه العائلات والضحايا وذوي الأسرى.

وعبَّرت البلديات في بيان اليوم الخميس، عن استنكارها الشديد لقرار إغلاق المقر، ووصفته بـ"المجحف"، مشيرةً إلى أن القرار "يتلاءم مع غطرسة الاحتلال ويتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي والإنساني".

وتابع البيان "ندين وبشدّة إغلاق مقر الصليب الأحمر في وجه العائلات والضحايا وذوي الأسرى وعموم المراجعين الذين يتلقون الخدمات الإنسانية التي هي من صميم عمل الصليب الأحمر".

وأشار إلى أن الاحتلال لا يزال جاثمًا على أرضينا المحتلة ويرتكب يوميًّا جرائم بحق أبناء شعبنا؛ الذين هم "بحاجة إلى الحماية الدائمة حتى زوال المحتل الغاصب".

وطالبت بلديات خان يونس بالتراجع الفوري عن قرار إغلاق مقر الصليب الأحمر، نتيجة لضرره الواقعة على المواطنين خاصة في المحافظات الجنوبية من قطاع غزة.

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#خان يونس #الصليب الأحمر

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