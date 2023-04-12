"الهيئة 302" يطلق مبادرة لحل الأزمة النقابية بين الأونروا واتحاد العاملين بالضفة

أطلقت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين مبادرة من 7 نقاط لحل الأزمة النقابية بين اتحاد العاملين العرب في الضفة الغربية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وقالت في بيان صحفي: "بعد مرور ما يقرب من 60 يومًا على الإضراب المفتوح الذي دعا له اتحاد العاملين العرب في الضفة الغربية، وفشل التوصل إلى حلول، مما تسبَّب بالشلل شبه التام في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية والبنى التحتية في المخيمات وغيرها من الخدمات، فإن الهيئة تتقدَّم لهذه المبادرة علَّها تلقى استجابة وتفاعلاً إيجابيين".

وبيَّنت أن أول بنود هذه المبادرة هو اعتراف وإقرار إدارة "الأونروا" بشرعية وأحقية جميع مطالب الإتحاد، ثانياً: تحديد قيمة العلاوة من قبل "الأونروا" للعاملين يجري الاتفاق عليه بين الطرفين، ثالثاً: إلغاء كل التحقيقات وملاحقة أعضاء الاتحاد أو الهيئة العامة، رابعاً: أن تعيد "الأونروا" للعاملين ما خصمته من مبالغ مالية وفق صيغة يجري التوافق عليها بين الطرفين.

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والبند الخامس كان للهيئة: رعاية المبادرة من خلال وزارة العمل ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، سادساً: فك الإضراب فوراً بعد التوافق على النقاط سابقة الذكر وسابعاً: الاتفاق على البدء بحوار بين الطرفين حول بقية المطالب".

وكان الاتحاد قد شرع في 23 كانون الثاني بإضراب شامل في مؤسسات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، في خطوة احتجاجية على قرار إدارة الوكالة وقف رئيس اتحاد الموظفين في الضفة الغربية جمال عبد الله عن العمل.

وأغلقت المدارس ومقرَّات المؤسسات المختلفة التابعة للأونروا في مختلف محافظات الضفة الغربية، أبوابها مع عودة الطلاب للدوام الدراسي من جديد بعد إجازة النصف الدراسي الأول.

المصدر / فلسطين أون لاين