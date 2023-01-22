اتحاد العاملين في "الأونروا" بالضفة يعلن الإضراب المفتوح حتى إشعار آخر

أعلن اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في الضفة الغربية عن بداية الإضراب المفتوح لجميع القطاعات يوم غدٍ الإثنين.

وأكد الاتحاد في بيان صحفي مساء اليوم، عن بدء الإضراب المفتوح يوم غدٍ الإثنين وإلى إشعار آخر، و"عدم التعاطي مع أيّ اتصالات من قِبل إدارة وكالة الغوث".

وقال البيان :"إنّ المرجع الأول والأخير هو اتحاد العاملين مُمَثلًا برئيسه وأعضائه".

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وأشار إلى عقد لقاء مع أعضاء المكتب التنفيذي للّجان الشعبية في الضفة الغربية اليوم الأحد، أكدوا خلاله على الدعم الكامل للاتحاد في خطواته النقابية.

وتابع البيان: " لقد تم الاتفاق معهم على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة الأزمة أثناء الإضراب، وفي حال حدوث اقتحامات أو اجتياحات في أحد المخيمات سيتم فتح العيادات مباشرة للتعامل مع الإصابات".

ولفت الاتحاد أنه قرر السماح للحراس بالدوام تحت عنوان مضرب متطوع وذلك حرصًا على سلامة المباني والمنشآت.

المصدر / فلسطين أون لاين