قيادي بـ"الجهاد الإسلامي": الاعتقالات السياسية بالضفة تهدف لحماية الاحتلال

رام الله-غزة/ جمال غيث:

ندَّد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، ماهر الأخرس، بسياسة الاعتقالات التي تنفذها أجهزة أمن السلطة بحق قياداتها وكوادرها في الضفة الغربية المحتلة، وعدَّ أنها تأتي في سياق حفاظها على حالة التنسيق الأمني وتوفير الحماية للاحتلال الإسرائيلي.

وقال الأخرس في تصريح لصحيفة "فلسطين" أمس: إن حملة الاعتقالات والاستدعاءات بحق أبناء وكوادر الجهاد الإسلامي مستمرة، وتتزايد وتتناقص وتيرتها بحسب الأوضاع التي تشهدها ساحة الضفة الغربية المحتلة.

وبيَّن أن السلطة تعتقل 5 من أبناء الجهاد الإسلامي بين أسبوع إلى شهر، بجانب ثمانية آخرين يقبعون في سجونها منذ أعوام، لافتًا النظر إلى أن بعض الأهالي يرفضون الإعلان عن اعتقال أبنائهم أو استدعائهم لتجنّب تمديد اعتقالهم.

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وبيَّن أن أمن السلطة يواصل اعتقال ثلاثة من أبناء عائلة بني عودة في سجن أريحا ومنهم: المطارد لقوات الاحتلال عمر محمد بني عودة، ويرفض الإفراج عنه رغم حصوله على قرار محكمة بإطلاق سراحه، منتقدًا سلوك السلطة وتغوّلها على القانون والقضاء.

وأرجع أسباب اعتقال أبناء وكوادر الجهاد الإسلامي بسبب مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن السلطة تمارس عمليات الاعتقال لإرضاء الاحتلال، مشدّدًا على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

وسجَّلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين 332 انتهاكًا، بحق المواطنين بالضفة الغربية المحتلة خلال شهر مارس/ آذار الماضي.