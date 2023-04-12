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أمن السلطة يعثر على سيارة منفذي عملية الغور ويسلّمها للاحتلال

12 ابريل 2023 . الساعة 11:51 بتوقيت القدس
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أمن السلطة يعثر على سيارة منفذي عملية الغور ويسلّمها للاحتلال

كشفت مصادر في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، عن عثور أجهزة أمن السلطة، على سيارة منفذي عملية "الحمرا" بالغور، والتي قُتل خلالها 3 مستوطِنات إسرائيليات (منهم جنديَّتان) يوم الجمعة الماضية.

المصادر ذاتها، قالت إن أجهزة أمن السلطة وعقب العثور على سيارة المنفذين قامت بتسليمها إلى أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى تسليم صور عن المكان الذي تم العثور على السيارة فيه.

وكان الإعلام العبري، نشر نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية، جهود واسعة تبذلها أجهزة أمن الاحتلال، للعثور على سيارة منفذي العملية، أو أي من الخيوط التي يصلوا من خلالها إلى بصمات أو هوية ومكان المنفذين.

كما وهدَّد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بـ "تصفية" من قام بعملية "الحمرا" في الغور والوصول إليهم.

وتعتمد أجهزة أمن الاحتلال في الكثير من الأحيان على أجهزة أمن السلطة وعبر ما يُعرف بسياسة التنسيق الأمني، في الوصول إلى تحقيق أهدافها أو فك ألغاز تخصّ عمليات غامضة للمقاومة في الضفة.

وتكشف عملية تسليم أجهزة أمن السلطة لسيارة منفذي عملية "الحمرا" بالغور كذب السلطة في إعلاناتها السابقة في وقف التنسيق الأمني ووقف ملاحقة المقاومة في الضفة، والذي كان الإعلان الأخير لها، في فبراير/ شباط الماضي، وبعد اقتحام مدينة نابلس، وارتقاء 11 شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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