الاحتلال يرفض تسليم جثمانَي الشهيدين "الطيطي" و"أبو ذراع"

رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، تسليم جثمانَيْ الشهيدين سعود عبد الله الطيطي، ومحمد غازي أبو ذراع، اللذان ارتقيا في منطقة دير الحطب شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وزعم جيش الاحتلال، أنَّ الشهيدين وهما من سكان مخيم بلاطة، نفذا عملية إطلاق نار، أمس الثلاثاء، تجاه مستوطنة "ألون موريه" شرق نابلس، وأن قواته نصبت كمينًا في المكان قبل أن يتم تصفيتهما.

اقرأ أيضاً: "عرين الأسود" تنعى شهيدي نابلس "الطيطي" و "أبو ذراع"

وادَّعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن جيش الاحتلال "نصب كمينًا لمجموعة فلسطينية مسلَّحة أطلقت النار باتجاه مستوطنة (ألون موريه) قرب نابلس"، ما أدَّى لاستشهاد فلسطينيين وإصابة ثالث بجروح، قبل أن يتمكن من الانسحاب من المكان.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 101، بينهم 96 من الضفة الغربية، و2 من قطاع غزة ، و3 من الداخل المحتل، علمًا أن من بين الشهداء 19 طفلاً.

المصدر / فلسطين أون لاين