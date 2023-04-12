الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ67

يواصل الأسير خضر عدنان (44 عامًا) من بلدة عرابة جنوب جنين بالضفة الغربية، اليوم الأربعاء، إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله لليوم الـ67 على التوالي، في ظروف صحية صعبة للغاية.

وأفاد محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، عقب زيارته للأسيرعدنان، أمس، في عيادة سجن الرملة، أنه يعاني من إغماءات متكرّرة وضعف في البصر والسمع، إضافةً إلى خدر وضغط شديد بالصدر وتشنّجات في أنحاء جسمه، واستفراغ عصارة حامضية مع هزال وضعف شديدَين.

وأوضح أنه ورغم حالة الأسير عدنان الصحية الخطيرة للغاية، ترفض إدارة السجون نقله إلى المستشفى، وتحتجزه في عيادة سجن الرملة في ظروف صعبة للغاية، ويتعمَّد السجانون إزعاجه وحرمانه من النوم باقتحام زنزانته كل نصف ساعة وإبقاء الإضاءة مشتعلة.

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وأكد أنه "رغم حالته الصحية، يرفض عدنان أخذ المدعمات والفيتامينات وإجراء الفحوصات الطبية، ولا يتناول إلا الماء، مطالبًا بحريته وإنهاء اعتقاله التعسفي، ويرفض الاحتلال أيضًا أن يتلقى عدنان زيارة عائلية بحجة أنه معاقب".

وكان عدنان قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شهر شباط/فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في بلدة عرابة جنوب جنين وعاثت فيه خرابًا قبل أن تعتقله.

يُذكر أن عدنان أسير محرَّر أمضى نحو 8 سنوات في اعتقالاته التي تجاوزت الـ12 اعتقالًا، خاض فيها عدّة إضرابات عن الطعام رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري التعسّفي بحقه، وهو أب لتسعة أطفال والمعيل الوحيد لهم.

المصدر / فلسطين أون لاين