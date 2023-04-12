12 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 12 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1663 الدولة العثمانية تعلن الحربَ على الإمبراطورية الرومانية المقدسة بعد 56 عاماً من معاهدة سيتفاتوروك التي أوقفت الحرب السابقة بينهم، وكان سبب الحرب هذه المرة هو بناء الألمان قلعة حصينة على الحدود مع الدولة العثمانية.

الدولة العثمانية تعلن الحربَ على الإمبراطورية الرومانية المقدسة بعد 56 عاماً من معاهدة سيتفاتوروك التي أوقفت الحرب السابقة بينهم، وكان سبب الحرب هذه المرة هو بناء الألمان قلعة حصينة على الحدود مع الدولة العثمانية. 1945 وفاة رئيس الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت، ونائبه هاري ترومان يتولى الرئاسة خلفًا له ليصبح الرئيس الثالث والثلاثون لها.

وفاة رئيس الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت، ونائبه هاري ترومان يتولى الرئاسة خلفًا له ليصبح الرئيس الثالث والثلاثون لها. 1948 العصابات الصهيونية ترتكب مذبحة قالونيا( تبعد عن مدينة القدس نحو 7 كيلو مترات) التي أدت إلى استشهاد 14 فلسطينياً.

العصابات الصهيونية ترتكب مذبحة قالونيا( تبعد عن مدينة القدس نحو 7 كيلو مترات) التي أدت إلى استشهاد 14 فلسطينياً. 1961 رائد الفضاء السوفيتي يوري جاجارين يقوم بأول رحلة لإنسان إلى الفضاء على متن السفينة (فوستوك الأولى).

رائد الفضاء السوفيتي يوري جاجارين يقوم بأول رحلة لإنسان إلى الفضاء على متن السفينة (فوستوك الأولى). 1988 جامعة هارفارد تعلن عن نجاح علمائها في إنتاج سلالة جديدة من الفئران بعد استخدام الهندسة الوراثية لأول مرة.

جامعة هارفارد تعلن عن نجاح علمائها في إنتاج سلالة جديدة من الفئران بعد استخدام الهندسة الوراثية لأول مرة. 2002 عملية استشهادية على حاجز بيت حانون، نفذها حاتم طلال أبو القمبز من سرايا القدس.

عملية استشهادية على حاجز بيت حانون، نفذها حاتم طلال أبو القمبز من سرايا القدس. 2002 كتائب شهداء الأقصى تنفذ عملية استشهادية في سوق "ماحانيه يهودا" في القدس وتقتل 6 مستوطنين، وذلك أثناء عملية السور الواقي على الضفة.

كتائب شهداء الأقصى تنفذ عملية استشهادية في سوق "ماحانيه يهودا" في القدس وتقتل 6 مستوطنين، وذلك أثناء عملية السور الواقي على الضفة. 2004 تمكنت مجموعة مشتركة من كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى، من اقتحام مستوطنة "نتساريم" المحررة في قطاع غزة، واشتبكوا مع جنود الاحتلال، قبل استشهاد كل من: إياد محمود الطهراوي من كتائب القسام، وأحمد خالد حسان من سرايا القدس، فيما تمكن المجاهد الثالث من كتائب شهداء الأقصى من الانسحاب بسلام.

تمكنت مجموعة مشتركة من كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى، من اقتحام مستوطنة "نتساريم" المحررة في قطاع غزة، واشتبكوا مع جنود الاحتلال، قبل استشهاد كل من: إياد محمود الطهراوي من كتائب القسام، وأحمد خالد حسان من سرايا القدس، فيما تمكن المجاهد الثالث من كتائب شهداء الأقصى من الانسحاب بسلام. 2007 تفجير داخل مبنى البرلمان العراقي يؤدي إلى مقتل 8 أشخاص، وانفجار يدمر جسر الصرافية أقدم جسور بغداد.

تفجير داخل مبنى البرلمان العراقي يؤدي إلى مقتل 8 أشخاص، وانفجار يدمر جسر الصرافية أقدم جسور بغداد. 2012 بدء سريان وقف إطلاق النار في سوريا وفق خطة كوفي أنان، ولم ينفذ وقف إطلاق النار بشكل كامل ولم يصمد لأكثر من أسبوع.

بدء سريان وقف إطلاق النار في سوريا وفق خطة كوفي أنان، ولم ينفذ وقف إطلاق النار بشكل كامل ولم يصمد لأكثر من أسبوع. 2014 محكمة مصرية تقضي بحبس مؤسس حزب "الراية" حازم صلاح أبو إسماعيل عاماً مع الشغل في قضية اتهم فيها بـ"إهانة القضاء".

المصدر / فلسطين أون لاين