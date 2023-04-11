"كلاشينكوف" تزيد كميات إنتاجها العام الجاري

أعلنت شركة "كلاشينكوف" الروسية أن كميات الإنتاج لديها ارتفعت بمعدل ملحوظ هذا العام.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة "وفقًا لنتائج شهري يناير وفبراير 2023 أن معدلات الإنتاج في الشركة في العديد من القطاعات نمت بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

وأشار البيان إلى "أن الشركة أطلقت العام الماضي كميات قياسية من المنتجات التي تطورها، بما فيها المنتجات التي صنعت بطلب من وزارة الدفاع والمؤسسات العسكرية الروسية، ووقعت على أكبر العقود في تاريخها لإنتاج الأسلحة والآليات".

ومن جهته أشار رئيس الشركة، آلان لوشنيكوف إلى أن "إنتاج الشركة عام 2022 حقق نموا بنسبة 40% مقارنة بالسنوات السابقة، وعام 2023 لدى الشركة خطط كبيرة طموحة، وأن الأمر لا يتعلق فقط بإنتاج المعدات العسكرية، بل بتصنيع المتنتجات والآليات التي تستخدم للأغراض المدنية".

تجدر الإشارة إلى أن كلاشينكوف وبالإضافة إلى تطوير الأسلحة تعمل على تصنيع العديد من المنتجات بما فيها الدرونات والقوارب وكذلك المركبات الكهربائية، وتصنع العديد من نماذج البنادق المدنية.

المصدر / روسيا اليوم