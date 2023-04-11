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هل العشر الأواخر من رمضان تبدأ الليلة؟

11 ابريل 2023 . الساعة 14:47 بتوقيت القدس
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هل العشر الأواخر من رمضان تبدأ الليلة؟

يعتقد مسلمون كثر أن العشر الأواخر من رمضان تبدأ من ليلة أمس (ليلة العشرين)، وهذا خطأ، فالعشر الأواخر تبدأ من ليلة الحادي والعشرين من رمضان سواء كان الشهر ثلاثين يومًا أو تسعًا وعشرين.

ومذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أن من أراد اعتكاف العشر الأواخر فإنه يدخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة الحادي والعشرين لا ليلة العشرين.

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فمن كان ينوي الاعتكاف، أو إحياء العشر الأواخر بصلاة التهجد في آخر الليل (فرديًّا أو جماعة في المسجد)، فليبدأ ذلك من الليلة القادمة (ليلة الأربعاء).

المصدر / فلسطين أون لاين
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#رمضان #العشر الأواخر #العشر الأواخر من رمضان

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