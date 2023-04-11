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غزة.. "أونروا" تعلن موعد إجازة الفترة الدراسية الثالثة للعام الدراسي الحالي

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غزة.. "أونروا" تعلن موعد إجازة الفترة الدراسية الثالثة للعام الدراسي الحالي

11 ابريل 2023 . الساعة 13:52 بتوقيت القدس
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الطابور الصباحي لطالبات إحدى مدارس أونروا - أرشيف

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة ، اليوم الثلاثاء، موعد بدء إجازة الفترة الدراسية الثالثة للعام الدراسي الحالي.

وجاء إعلان أونروا عقب إعلان التربية والتعليم في قطاع غزة عن بدء الإجازة الدراسية للفترة الثالثة يوم غدٍ الأربعاء الموافق 12 إبريل.

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وقالت "أونروا" في بيان صحفي: "تبدأ إجازة الفترة الدراسية الثالثة صباح يوم السبت الموافق 15 إبريل، ويستأنف الدوام بعد إجازة عيد الفطر السعيد"، موضحة أنه "يستثنى من الإجازة الأذنة والكتبة والمرشدون الرسميون والعاملون على نظام خلق فرص العمل".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أونروا #الفترة الدراسية الثالثة #العام الدراسي الحالي

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