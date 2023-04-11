الاحتلال يشدّد من إجراءاته العسكرية حول الأغوار لليوم الرابع

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد إجراءاتها العسكرية في محيط الأغوار بالضفة الغربية، لليوم الرابع على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شدَّدت إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا العسكريين، ما تسبَّب بأزمة مرورية خانقة.

ويواجه المواطنون منذ أربعة أيام معاناة حقيقية في الوصول إلى أماكن عملهم، ومزارعهم في الأغوار، بسبب الحصار المشدَّد الذي تفرضه قوات الاحتلال على عدَّة مناطق، خاصة في قرية فروش بيت دجن بالأغوار الوسطى.

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ويقطن في منطقة الأغوار نحو 10 آلاف فلسطيني، يعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والزراعة.

وتسيطر سلطات الاحتلال على أكثر من 80 % من منطقة الأغوار وتقيم فيها 21 مستوطنة، وتعتبرها محمية أمنية واقتصادية، وتسعى إلى الاحتفاظ بالوجود الأمني فيها ضمن أي "حل نهائي" مع السلطة الفلسطينية.

لكن الفلسطينيين يشدّدون على أنهم "لن يبنوا دولتهم المستقلة دون الأغوار التي تشكّل نحو 30 % من مساحة الضفة وأغناها بالموارد الطبيعية".

المصدر / فلسطين أون لاين