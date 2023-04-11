كيف تختار المنظف المناسب للغسالة؟

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

إن وظيفة الغسيل هي أحد الأعمال الروتينية التي لا مفر منها في الحياة ومصدر دائم للإحباط بين أفراد العائلة، وتحديدًا عندما تتسبب في تلف الملابس. ولو لاحظت في أثناء رحلة التسوق الأخيرة وجود أكثر من نوع منظف غسيل فلعلك احترت في أي المنظف المناسب للغسالة؟

وتتنوع مساحيق الغسيل بين الجافة المصنوعة على شكل بودرة والأخرى السائلة، وأخيرًا تلك المغلفة داخل كبسولة ملونة التي يكفي أن ترميها داخل الغسالة لتقوم بعملها.

إيجابيات كبسولات الغسيل

تحتوي كبسولات الغسيل على مكونات تنظيف سائلة (وأحيانًا جافة) داخل طبقة قابلة للذوبان يتم تصنيعها لإضافتها مباشرة داخل الغسالة، عندما تصطدم الكبسولة بالماء، تذوب الطبقة المغلفة، وتطلق سراح مكونات التنظيف لمحاربة الملابس المتسخة.

يعد الكثير من الناس أن كبسولات الغسيل أفضل من المنظفات السائلة، لأنها تأتي معدة مسبقًا ولأنها تحتوي على مواد مركزة قد تغني عن الحاجة لإضافة منتجات تنظيف أخرى.

ليست مثالية

لا تتفوق كبسولات الغسيل على المنظفات العادية من جميع النواحي، إذ تصل تكلفة بعض المنتجات إلى نحو 50% أكثر من المنتجات الأخرى، وبالتالي هي أغلى بكثير من المنظفات السائلة والجافة.

عدم القدرة على التحكم في الكمية، بمعنى استخدام كبسولة في كل غسلة مهما كان حجمها سواء كبيرًا أم صغيرًا. فإذا كان لديك كمية صغيرة من الملابس، فأنت مقيد بكمية المنظف الموجودة بالفعل في الكبسولة، والتي قد تكون أكثر من اللازم وتتلف الملابس عبر تراكم المواد الكيميائية على الأقمشة.

لا يمكنك أيضًا معالجة البقع بعينها كما يتم مع المنظفات السائلة. نظراً لأنه من المفترض أن ترمى في الماكينة، ما يعني ضرورة شراء دواء سائل إضافي لمعالجة البقع، أو حتى لغسيل الملابس التي يجب غسلها يدويًا وليس داخل الغسالة.

مسحوق الغسيل الجاف

تعد هذه الأنواع من المساحيق أقل فوضوية من المنظفات السائلة، وأرخص لكل حمولة من السائل أو الكبسولات، وذات مدة صلاحيته أطول.

يمكن التحكم في كمية المسحوق المستخدمة لكل غسلة، ويعمل جيدًا على الملابس شديدة الاتساخ.

أما عن السلبيات، فتواجه تواجه بعض المنظفات مشكلة في الذوبان في الماء البارد، مما قد يترك بقايا على الملابس.

يمكن استخدامه لمعالجة البقع على الملابس ولكن يجب تذويبه أولًا، ويحتاج إلى أن يبقى جافًا وإلا أفسدته الرطوبة.

ماذا عن المنظفات السائل؟

المنظف مذاب بالفعل، لذلك لن يترك بقعًا على الملابس، ويذوب في الماء البارد بشكل أفضل من مسحوق التنظيف.

يمكن استخدامه كعلاج موضعي للعديد من البقع، ويعمل بشكل جيد على بقع الزيت والشحوم.

أما السلبيات، فإنه سيولته تجعله عالي الاستهلاك بسبب وضع جرعات زائدة من المنظمة.

وأخيراً، فإن لكل نوع من المنظفات إيجابياته وسلبياته؛ لذلك لا يوجد خيار أفضل من الآخر عندما يتعلق الأمر بالمنظف المناسب للغسالة، بل يتمحور حول تفضيل المستهلك نفسه.